राहुल गांधी से मिलने नहीं आए नवजोत सिंह सिद्धू, कयास लगाते रह गए कांग्रेस के नेता

भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कई कांग्रेसी नेता सिर्फ कयास ही लगाते रहे गए। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार (10 जनवरी) को छुट्टियां मानकर दिल्ली लौटे थे। ऐसे में खबर थी कि सिद्धू उनसे मिलकर पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी में जो सिद्धू के करीबी हैं उनका मानना है कि अब वे 13 जनवरी को पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उस दिन लोहड़ी का त्योहार है। साथ ही कांग्रेस के कुछ नेता को इस बात का शक भी है कि सिद्धू ने अपना मन ना बदल लिया हो।

राहुल के चीन निकलने से पहले होगा सबकुछ ? राहुल गांधी को 16 जनवरी को चीन जाना है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उन्हें वहां आने का न्योता दिया है। वह न्योता छह महीने दे दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू को उससे पहले पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा।

राहुल का एक और ‘विदेश दौरा’ नहीं चाहते पार्टी नेता: विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पार्टी के कई नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी फिर से विदेश जाएं। ऐसे में से दौरे को आगे घिसकाने की बात भी की गई थी। अगर राहुल जाएंगे तो वह 15 या 16 जनवरी को दिल्ली छोड़ देंगे।

पंजाब की अमृतसर सीट पर लोकसभा उपचुनाव भी होना है। वहां उपचुनाव की वोटिंग विधानसभा की वोटिंग वाले जिन यानी चार फरवरी को ही होगी। बीजेपी वहां से गुरजीत सिंह अजुलिया को खड़ा कर सकती है। गुरजीत ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वहां की विधानसभा सीट से नवजोत सिंह सिद्धू को टिकट मिल सकता है।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 11, 2017 9:06 am