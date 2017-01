52.55 करोड़ के नवजोत सिंह सिद्धू: बैंक बैलेंस 1.85 करोड़, 44 लाख की घड़ियां, 39 करोड़ के मकान-प्लॉट

नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वह पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। वह अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट से उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा करती थीं। नामांकन करते वक्त सिद्धू ने अपने पास मौजूद चल-अचल संपत्ति के बारे में लिखित रूप में बताया। सिद्धू के पास कुल संपत्ति 52.55 करोड़ रुपए की है। जिसमें से 42.12 करोड़ रुपए की संपत्ति (चल-अचल) सिद्धू के नाम है और 10.43 करोड़ रुपए की उनकी पत्नी के नाम पर। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनकी पूंजी 3.6 गुना बढ़ गई है।

सिद्धू के पास मौजूद संपत्ति में 44 लाख की घड़ियां शामिल हैं। जिनका उन्होंने 2009 में जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा उनकी पत्नी के 36 लाख रुपए के हीरों का भी जिक्र इस बार है जिनको पहले कभी नहीं बताया गया। हो सकता है यह बाद में खरीदे गए हों।

गाड़ियां: 2009 में उनके पास लैंड क्रूजर, कौरोला, एंबेसडर, इंडेवर और स्कोडा थी। 2014 में सिद्धू पर दो लैंक क्रूजर, मिनि कूपर और फॉर्चूनर गाड़ियां थी। 2017 के आंकड़े फिलहाल नहीं मिल पाए।

प्लॉट: 2011 में उन्होंने 31.05 करोड़ का प्लॉट खरीदा। वह अमृतसर में है। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे प्लॉट के लिए 88 लाख रुपए एडवांस भी दिए हुए हैं।

सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन की है। इससे पहले वह बीजेपी में थे। वह बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे। सांसद पद और पार्टी को छोड़ वह कांग्रेस में आए। राहुल गांधी की मौजूदगी में सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि, खबरें हैं कि कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं।

First Published on January 20, 2017 9:02 am