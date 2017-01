NRI समर्थकों की शिकायत करने पर बोले कुमार विश्वास- किसकी मां ने दूध पिलाया है जो पंजाब के बेटे-बेटियों को भेज सके बाहर

आम आदमी पार्टी ने पंजाब और देश के बाहर रहने वाले अपने एनआरआई समर्थकों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पंजाब का एक बड़ा तबका विदेशों में रहता है। पंजाब के एनआरआई युवा और परिवार अपने इलाकों में प्रसिद्ध हैं जिसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी पंजाब में उठाना चाहती है। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये एनआरआई ना सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं बल्कि पार्टी के लिए फंड का जुगाड़ भी कर रहे हैं। आप की इस एनआरआई फौज के खिलाफ अकाली और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। तो वहीं पार्टी नेता कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी करके पार्टी के एनआरआई समर्थकों का शुक्रिया किया है। विश्वास ने पहले चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया उसके बाद कैप्टन अमरिंदर और हरसिमरन द्वारा आप के एनआरआई समर्थकों के खिलाफ शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि किस की मां ने दूध पिलाया है जो पंजाब के बेटे-बेटियों को बाहर भेज सकें। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 30 हजार एनआरआई समर्थकों ने प्रचार के लिए खुद को पार्टी के साथ रजिस्टर किया है और अब तक 2000 एनआरआई समर्थक पंजाब पहुंच चुके हैं और काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं जोबन रंधावा के मुताबिक पार्टी के एनआरआई समर्थकों ने पूरी फ्लाइट बुक की है जिससे सैंकडों समर्थक जनवरी में पंजाब चुनाव के लिए भारत पहुंच चुके हैं।

इससे पहले दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘वोट के बदले रिश्‍वत लेने के लिए प्रोत्‍साहित करने’ के आरोप पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने ट्विटर पर पत्र सार्वजनिक करते हुए कहा कि इस पर जनता में बहस होनी चाहिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वह रिश्‍वतखोरी खत्‍म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्‍होंने पत्र में लिखा, ”चुनाव आयोग ने आदेश पारित किया है कि मैं लोगों को रिश्‍वत लेने के लिए भड़का रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्‍या गलत बोल रहा हूं। अगर मैं कहता कि जो पैसे दे, उसी को वोट देना, तब रिश्‍वतखोरी होती। मैं तो बिल्‍कुल उल्‍टा बोल रहा हूं कि जो पैसे दे उसको वोट मत दो। मेरे इस बयान से तो रिश्‍वतखोरी बंद होगी। जब पैसे देने वाली पार्टियों को भी लगेगा कि लोग पैसा ले भी लेते हैं और वोट नहीं देते तो वे पैसा बांटना बंद कर देंगी।”

First Published on January 31, 2017 6:08 am