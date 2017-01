पंजाब चुनाव: कॉमेडियन कपिल शर्मा भी करेंगे प्रचार, जानिए किसके लिए

कॉमेडियन कपिल शर्मा पंजाब में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कपिल किसी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे तो ऐसा नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने पंजाब के लोगों को वोटिंग के प्रति जागरुक करने के लिए कपिल शर्मा का सहारा लेने का विचार किया है। आयोग कपिल शर्मा के साथ Dr Zeus औक पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन बिन्नो ढिल्लन का भी सहारा लेगा।

इंडियन एक्स्प्रेस से बात करते हुए एडिशनल डिप्टी कमीश्नर (शिकायत) नयन भुल्लकर ने बताया कि कपिल शर्मा ने 25 सेकेंड का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। जिसे लोगों को दिखाकर वोटिंग के लिए आने के लिए कहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा के साथ Dr Zeus औक पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन बिन्नो ढिल्लन भी पंजाब के वोटर्स का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। नयन ने बताया कि कपिल शर्मा जिस वीडियो में हैं उसे कुछ वक्त पहले मोहाली में शूट किया गया था।

जानकारी मिली है कि हॉकी अंडर-21 के कप्तान हरजीत सिंह तुली को लेकर भी कुछ होर्डिंग तैयार किए गए हैं। जिसे 7 जनवरी से इस्तेमाल में लाया जाएगा। दरअसल, हरजीत सिंह 7 जनवरी को Phase VI जाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि हरजीत सिंह जिस वाहन में आएंगे इसमें भी होर्डिंस को लगा दिया जाएगा ताकि ज्यादा लोग मैसेज को देख सकें।

पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 4 जनवरी को इसका ऐलान किया था। इस बार पंजाब में बीजेपी-अकाली दल और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है।

First Published on January 7, 2017 9:19 am