रुपिंदर कौर रूबी: अभी पढ़ाई ही कर रही हैं आप की यह उम्मीदवार, जीतीं तब भी पढ़ती रहेंगी

4 साल तक बतौर कार्यकर्ता काम करने के बाद आम आदमी पार्टी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भठिंडा देहात से रुपिंदर कौर रूबी को टिकट दिया है। 27 साल की रूबी अकाली दल के अमित रतन और कांग्रेस उम्मीदवार हरविंदर सिंह लड्डी से मुकाबला करेंगी। लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद रूबी ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। भठिंडा की रहने वाली रुपिंदर के पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। अगर वह चुनाव जीतती हैं तब भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। रूबी ने कहा, हार और जीत कोई मायने नहीं रखती। मैं पार्टी के साथ 4 वर्षों से हूं और आगे भी रहूंगी। मैं कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालूंगी। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है।

बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार उतर रही आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी गठबंधन से है। इससे पहले 11 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भठिंडा में भिड़ंत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर आप कार्यकर्ताओं पर गोली चलाईं थीं, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे। 3 लोगों को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अकाली दल के सामने ज्यादा से ज्यादा वोट जीतने की चुनौती होगी तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में खुद को और स्थापित करने पर जोर देगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जनवरी को सत्तारूढ़ बादल परिवार के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने पंजाब को ‘लूटा’ है और अगर आप की सरकार बनती है तो ‘बुरे कार्यों’ के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अपने इस आरोप को भी दोहराया था कि आप को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस की अकालियों के साथ मिलीभगत है। नदी जल के मुद्दे पर केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अगर आप की सरकार बनती है तो वह मजबूती से पंजाब के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहरहाल उन्होंने एसवाईएल नहर मुद्दे को ‘राजनीतिक मुद्दा’ बताते हुए कहा था कि इससे इसी मुताबिक निपटा जाना चाहिए।

नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व से भरा नामांकन पत्र; कहा- “ये पंजाब के भविष्य की लड़ाई”, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 23, 2017 9:17 am