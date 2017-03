अब 61 फीसदी लोगों पर बीजेपी का राज, कांग्रेस शासित राज्यों की आबादी मात्र 9 फीसदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। PTI Photo by Manvender Vashist

पांच राज्यों के हुए विधान सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की कुल जनसंख्या में से 61 प्रतिशत पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राज हो गया है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों की अगर बात करें तो उनकी जनसंख्या मात्र 9 फीसदी रह गई है। इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े सामने आए हैं। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 740,073,159 लोगों पर अब बीजेपी का शासन है। इसमें से 107,199,307 लोग ऐसे हैं जो ऐसे राज्य में रहते हैं जिनमें भाजपा ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है।

किस-किस राज्य में बीजेपी की पहुंच: जम्मू कश्मीर, यहां बीजेपी और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है विजय रुपाणी वहां के सीएम हैं, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार है, देवेंद्र फणनवीस वहां के सीएम हैं, मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के गठबंधन की सरकार है, चंद्र बाबू नायडू वहां के सीएम हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में बीजेपी के रघुबर दास मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड में भाजपा का एनपीएफ के साथ गठबंधन है, टी आर जीलैंग वहां से सीएम हैं, असम में एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल वहां से सीएम हैं, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के गंठबंध में बीजेपी सरकार है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है।

अब 2017 में हुए विधान सभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत दर्ज कर ली है। हालांकि, पंजाब की सत्ता उसके हाथ ने निकल गई। इसके अलावा गोवा में भी उसकी सरकार बनने पर असमंजस बना हुआ है।

First Published on March 12, 2017 9:12 am