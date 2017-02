उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायाम सिंह यादव का कहना है कि 10 साल पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था लेकिन कुछ लोगों की वजह से यह मौका उनके हाथ से छिन गया। सोमवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में जसवंतनगर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी और अपने भाई शिवपाल यादव के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुलायम ने कहा कि आज मेरा जो स्थान है वो सिर्फ जसवंतनगर के लोगों की ही देन है। मैं यहां के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। वहीं मुलायम ने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से हमें प्रत्येक काम के लिए विरोध कर उसे करवाना पड़ा। इतना ही नहीं प्रदेश के व्यपारियों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हमें प्रदेश के मंत्रियों का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके बाद मुलायम ने कहा कि शिवपाल को हटा देने के बाद सरकार से जिद करके उन्हें वापस रखवाया। हम कर भी क्या सकते हैं अपनी ही सरकार है और अपना ही बेटा है।

इसके बाद मुलायम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता था लेकिन कुछ लोगों के टांग अड़ाने की वजह से यह मौका मुझे नहीं मिला पाया। मुलायम ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार के चलते देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। महंगाई घटाने और इसके साथ जनता से कई वादे करते हुए मोदी जी ने वोट मांगे लेकिन सत्ता में आते ही वह जनता से किए सारे वादे भूल गए। अपनी सपा सरकार की तारीफ करते हुए मुलायम ने कहा कि किसान-व्यापारी सब हमारे अपने हैं। उनके लिए हमनें योजनाएं बनाई लेकिन दूसरी सरकारों की वजह से ये योजनाएं बंद कर दी गई लेकिन हमने फिर से उन्हें शुरु कर लोगों को उनका हक दिया।

वहीं शिवपाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी में कई बेकार लोग हैं आपको उनसे सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में मुझे मिले विभागों का काम बहुत ही अच्छे तरीके से चला लेकिन फिर भी मुझे हटा दिया गया था। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि अभी तो यहां हमारी सरकार है इसके बाद हम दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017: किसके बीच है मुकाबला, कौन रहा है विजेता जानिये

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 9:18 am