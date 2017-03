मणिपुर चुनाव: पहले चरण में 84 फीसद रेकार्ड मतदान

मणिपुर में 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए शनिवार को हुए प्रथम चरण के चुनाव में 84 फीसद मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि अभी मतदान फीसद बढ़ सकता है क्योंकि शाम चार बजे तक 72 फीसद मतदान केंद्रों का ही मतदान फीसद उपलब्ध हुआ था। बाकी 28 फीसद मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं की संख्या रविवार को ही पता लग पाएगी क्योंकि उन इलाकों में संचार व्यवस्था खराब है। इन क्षेत्रों से मतदान टीमों को रविवार को हवाई मार्ग से लेकर आया जाएगा। आयोग के महानिदेशक सुदीप जैन ने छह जिलों में 38 सीटों के लिए हुए प्रथम चरण के मतदान के बारे में बताया कि 2009 के बाद यह अब तक का सबसे अधिक मतदान फीसद है। 2009 में मतदान 76 फीसद जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में यह 77.18 फीसद था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान 78.2 फीसद था। अभी तक मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे लोगों से चुनाव अधिकारियों ने 1.93 करोड़ रुपए नकद, 77.38 लाख रुपए की शराब, 76.02 लाख रुपए के 109 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

जैन ने कहा, ‘प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया, हालांकि मतदाताओं को ‘धमकी देने के कुछ संदिग्ध मामले’ हैं। दूसरे चरण के चुनाव में राज्य की बाकी की 22 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आठ मार्च को होगा है। मणिपुर के इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम, बिशनुपुर और पर्वतीय जिलों चूड़ाचन्द्रपुर और कांगपोकपी के 38 विधानसभा क्षेत्रों के 1643 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके देवनगन ने इंफाल में संवाददाताओं को बताया कि आंकड़ा अभी प्रारंभिक है क्योंकि उचित संचार के अभाव में 28 फीसद मतदान केंद्रों से रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हीं विधानसभा सीटों पर 77.18 फीसद मतदान दर्ज किया गया था। कांगपोकपी जिले के सायकुल विधानसभा क्षेत्र में अज्ञात उपद्रवियों की ओर से मतदाताओं को कथित रूप से धमकाने की सूचना है। इसकी जांच की जाएगी।

बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग- "बुर्का पहने औरतों की वोटर आईडी की जांच के लिए महिला पुलिस तैनात करें"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 2:13 am