LIVE मणिपुर चुनाव नतीजे 2017: किस सीट पर कौन है आगे, किसको मिली जीत, जानिए सारी अपडेट्स

मणिपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 60 विधानसभा सदस्यों वाला ये राज्य आजकल सियासी रुप से बेहद अहम हो गया है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां रैली की। यहां लोगों ने जमकर मतदान किया था और लगभग 84 फीसदी वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। इस चुनाव को राज्य में ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए अग्निपरीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस सरकार पिछले 15 वर्षो से सत्ता में बनी हुई है। बीजेपी ने इस पूर्वोत्‍तर के राज्‍य में जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया है, उससे राजनैतिक विश्‍लेषकों से मणिपुर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यहां के चुनावी परिणाम पर लोगों की खास नजर होगी।

यहां पढ़ें Manipur Vidhan Sabha Chunav Result 2017 Live Updates:

– मणिपुर में पहले चरण में 5 मार्च को 38 सीटों के लिए मतदान था, इस चरण के लिए 168 कैंडिडेट मैदान में थे। पहले चरण में 84 फीसदी लोगों ने वोट डाला था, जबकि 8 मार्च को 22 सीटों के लिए हुए वोटिंग में 86 फीसदी लोगों ने वोट डाला था, दूसरे चरण में 98 कैडिंडेट अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– मणिपुर चुनाव राजनीतिक बयानबाजियों के अलावा नारियल और अनानास के जूस की वजह से भी प्रसिद्ध रहा। दरअसल 28 फरवरी को मणिपुर की एक रैली में राहुल ने कहा था कि, ”यहां (मणिपुर में) आप नींबू उगाते हैं, नारंगी उगाते हैं, अनानास उगाते हैं… मैं उम्‍मीद करता हूं कि ऐसा दिन आएगा जब लंदन में बैठकर कोई अनानास का जूस पिएगी और बॉक्‍स पर लेबल देखेगा ‘मेड इन मणिपुर’।” राहुल गांधी के बयान को ज्‍यादातर मीडिया संस्‍थानों ने गलत कवर किया। पीएम ने इसी बयान के आधार पर राहुल गांधी पर हमला बोला था। महराजगंज की रैली में राहुल पर तंज कसते हुए उन्‍होंने अपने समर्थकों से पूछा था कि क्‍या उन्‍होंने कभी नारियल जूस जैसी चीज का नाम सुना है। मोदी ने कहा कि, ‘राहुल अब नारियल से जूस निकालेंगे… और जूस निकालने के बाद, वह उसे इंग्‍लैंड में बेचेंगे।’ पीएम मोदी ने कहा कि, ‘गरीब से गरीब बच्‍चे को भी पता होगा कि नारियल से पानी मिलता है। जूस तो नींबू, संतरे, मोसम्‍बी से मिलता है… क्‍या आपने कभी नारियल जूस देखा या सुना है? शायद मुझे जानकारी न हो मगर मुझे बताइए… नारियल केरल में पाए जाते हैं, मगर वह कहते हैं कि वह नारियल जूस निकालेंगे।’ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल के इसी बयान के लिए हमला बो था, उन्होंने कहा था कि, ‘यहां राहुल बाबा आए थे। इन्होंने कहा मणिपुर के नारियल जूस को एक्सपोर्ट करेंगे। क्या आपने कभी नारियल का जूस देखा है? अरे भैया राहुल, यहां अनानास होता है नारियल नहीं होता। लगता है शायद आपको इबोबी सिंह ने ठीक से भाषण लिखकर नहीं दिया है। या फिर आपको नारियल और अनानास का अंतर मालूम नहीं है।” पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– आज की मतगणना मणिपुर में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की राजनीतिक लोकप्रियता को भी तय कर देगी। इरोम शर्मिला ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, और उन्होंने टक्कर दिया है राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को। इरोम शर्मिला थउबल सीट से पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस एलाइंस के बैनर तले चुनाव लड़ी हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ 16 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रहीं शर्मिला ने अगस्त 2016 में अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी, और राजनीति में उतरने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि वे राज्य की सीएम बनना चाहती हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– मणिपुर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का भी नोटिस जारी किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी को आयोजित एक समारोह में रियो ओलिंपिक में शामिल होने वाले पूर्वोत्तर के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। इनमें मणिपुर के 5 खिलाड़ी भी शामिल थे। पीएम ने भारतीय महिला हॉकी की कप्तान पी.सुशीला चानू, एल बॉमबेयला देवी (निशानेबाजी), के चिंग्लेनसान सिंह और के कोठाजीत सिंह (पुरुष हॉकी) और सॉयकॉम मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग) हो सम्मानित किया गया था। लेकिन चुनाव आयोग ने पूछा कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने से पहले उससे क्यों सलाह नहीं ली गई। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि इस तरह की घटनाओं से चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचेगा और चुनावी मैदान का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– 56 वर्षीय नॉन्गथोमबाम बीरेन मणिपुर विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चेहरा बने। राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर रहे बीरेन स्थानीय भाषा के एक दैनिक अखबार के संस्थापक हैं और राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके दफ्तर की दीवार पर मणिपुर के कई बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी है। अपनी बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रखी है। बीरेन पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 6:00 am