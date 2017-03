LIVE Manipur चुनाव 2017: पहले चरण के लिए 38 सीटों पर मतदान शुरू

मणिपुर में 4 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। मतदान से पहले मणिपुर में भूकंप भी आया। वहां सुबह पांच बजे के करीब 3.5 रिक्टर स्केल का भूंकप आया। मणिपुर में 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहां कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 38 सीटों पर मतदान के लिए 2,794 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ की संख्य 2,325 थी। मणिपुर में चुनाव दो चरण में हो रहे हैं। पहले चरण में कुल 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 19,02,562 है जिनमें से 9,28,562 पुरुष और 9,73,989 महिला मतदाता हैं। नए मतदाताओं की संख्या 45,642 है। कुल 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव की दौड़ में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार मुख्यत: यूनाइटेड नगा काउंसिल द्वारा लागू आर्थिक नाकेबंदी और इसे तोड़ने में राज्य सरकार की नाकामी पर फोकस किया है। कथित विकास की कमी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कोषों का दुरुपयोग और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक पार्टियों ने उठाया है।

मणिपुर विधानससभा चुनाव की लाइव अपडेट यहां पढ़ें

Load more entries…

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 4, 2017 7:07 am