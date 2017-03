LIVE मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017: दूसरे और आखिरी चरण के लिए 22 सीटों पर वोटिंग शुरू

मणिपुर में आज (8 मार्च) को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसमें 22 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये सीटें छह जिलों की हैं। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनके अलावा 24 और उम्मीदवार मैदान में हैं। जिसमें क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा की कड़ी तैयारियां की गई हैं। 22 सीटों के लिए कुल 98 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनमें चार महिला भी शामिल हैं।

कौन-कौन सी सीट खास: दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी की निगाहें थाउबल विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हैं, जहां इरोम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव में राज्य के बड़े नामों का भविष्य तय होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, उपमुख्यमंत्री एम गईखंगम, मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला सहित कई अन्य शामिल हैं। इबोबी सिंह के बेटे की किस्मत का फैसला भी इसी दौर में होना है।

1,151 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 280 कंपनी को सुचारू और पारदर्शी मतदान कराने के लिए तैनात किया है।

पहले चरण में यह रहा था मतदान प्रतिशत: पहले चरण में कुल 38 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें 85.6 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यह अपने आप में रिकॉर्ड है।

