मणिपुर चुनाव: इरोम शर्मिला चुनाव हारीं, सियासत से तौबा

इरोम शर्मिला। (Express Photo by Jasbir Malhi)

थाउबल सीट पर मुख्यमंत्री इबोबी सिंह 15 हजार से ज्यादा वोटों से लगातार चौथी बार जीत गए वहां मैदान में उतरी इरोम शर्मिला तीन अंकों का आंकड़ा तक नहीं छू सकी और चौथे नंबर पर रहीं। हताश इरोम ने अब राजनीति से तौबा करते हुए भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ने की कसम खा ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने खुल कर बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल किया है। उधर राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान के बावजूद वोटरों ने सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदारों -कांग्रेस और भाजपा में से किसी पर खुल कर भरोसा नहीं जताया है। शर्मिला ने राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ 16 साल लंबी भूख हड़ताल कर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं। बीते साल उन्होंने अपना अनशन तोड़ते हुए राजनीति में उतरने का फैसला किया था। हालांकि तब भी उनके समर्थकों ने इस फैसले को पूरे मन से कबूल नहीं किया था। सशस्त्र बल विशेषाधिकार आंदोलन के विरोध की प्रतीक बनीं इरोम को वोटरों ने बुरी तरह नकार दिया। उनकी पार्टी के बाकी दोनों उम्मीदवार भी हार गए। इनमें राज्य की पहली मुसलिम महिला उम्मीदवार नजीमा बीबी भी शामिल हैं। इरोम कहती हैं कि नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

वैसे, इरोम इसके बावजूद बावजूद हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने माना कि नतीजों से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। लेकिन कहती हैं कि लोगों का कोई दोष नहीं है। वोट के अधिकार पर पैसों की ताकत भारी पड़ी है। फिलहाल वे महीने भर तक केरल जाकर किसी आश्रम में योग साधना करना चाहती हैं। उसके बाद भावी रणनीति पर विचार करेंगी। वे कहती हैं कि उक्त अधिनियम के खिलाफ दूसरे मंचों से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इरोम की इस हार का मतलब यह नहीं है कि आम लोगों में उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। इसकी वजह एक राजनेता के तौर पर उनकी खामियां हैं। उन्होंने बिना सोचे-समझे राजनीति में उतरने का फैसला किया था। सांगठनिक ढांचे और संसाधनों के अभाव ने उनके चुनाव अभियान की धार पहले ही कुंद कर दी थी। इस छोटे-से पर्वतीय राज्य के विधानसभा चुनाव अबकी 15 साल से यहां राज कर रही कांग्रेस और उसे चुनौती देने वाली भाजपा दोनों के लिए बेहद अहम बन गए थे। इस चुनाव में इन दोनों दलों का काफी कुछ दांव पर था। इबोबी सिंह की अगुआई में कांग्रेस जहां लगातार चौथी बार चुनाव जीत कर नया रिकार्ड बनाने का प्रयास कर रही थी वहीं उसे कड़ी चुनौती देने वाली भाजपा असम के बाद इलाके के इस दूसरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही थी।

वैसे, बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखें तो भाजपा इस बार सबसे फायदे में है। पिछली बार उसका खाता तक नहीं खुल सका था। लेकिन इस जीत के बावजूद उसे कई झटके भी लगे हैं। भाजपा के सरकार बनाने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष रहे टी. चाओबा सिंह नामबोल सीट पर चुनाव हार गए हैं। इसी तरह उपचुनाव में जीते पार्टी के इकलौते विधायक टी. विश्वजीत सिंह और पार्टी प्रवक्ता असनी कुमार को भी पराजय का सामना करना पड़ा है। इससे यह सवाल भी पैदा हो गया है कि अगर भाजपा किसी तरह सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 सीटों के जादूई आंकड़े को छू लेती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

विधानसभा चुनाव 2017: पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद किसने क्या कहा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 12, 2017 3:30 am