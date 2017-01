मणिपुर चुनाव: भाजपा से टिकट चाहने वाले मुसलिम निराश

मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा से टिकट चाहने वाले मुसलिमों को निराशा हाथ लगी है और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य इकाई के अध्यक्ष को भी टिकट नहीं मिला है। पांच अलग-अलग विधानसभा सीटों से टिकट चाहने वाले 17 इच्छुक उम्मीदवारों में से केवल मोहम्मद अनवर हुसैन को लिलोंग से टिकट मिला है। इस विधानसभा क्षेत्र में राज्य में सबसे ज्यादा मुसलिम आबादी है।

तीन अन्य विधानसभा क्षेत्र कीराओ, वाबगई और वांगखेम में भी मुसलिमों की अच्छी खासी आबादी है लेकिन पार्टी ने बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया है। पार्टी ने अभी तक कुल 60 विधानसभा सीटों में से 31 पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है। अगली सूची एक-दो दिनों में आने की उम्मीद है जिसमें राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व नौकरशाह एआर. खान को क्षेत्रीगांव सीट से टिकट मिलेगा या नहीं इस बात का पता चल जाएगा।

मणिपुर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद सालम खान ने कीराओ सीट से चुनाव लड़ने की मांग की थी लेकिन पार्टी ने जिस तरह से टिकट बांटा है उसे लेकर उन्होंने निराशा जताई। खान ने कहा, ‘भाजपा के टिकट वितरण में जमीनी हकीकतों का ख्याल नहीं रखा गया। निश्चित रूप से यह योग्यता पर आधारित नहीं है और न तो केंद्र और न ही राज्य के नेताओं ने बताया कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया।’

First Published on January 30, 2017 2:57 am