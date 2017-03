मणिपुर : बीजेपी दफ्तर पर हमला, कार्यकर्ताओं ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, कहा- यह उनकी बौखलाहट है

मणिपुर में चुनाव से पहले ही सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच खबर है कि इंफाल में बीजेपी के कार्यालय पर हमला हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मणिपुर के प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल ने आरोप लगाया है कि इस तरह की बचकाना करकत कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर सकती है। उन्होंने सीधे-सीधे हमले का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। हालांकि, जिस वक्त बीजेपी दफ्तर में हमला हुआ उस वक्त कोई कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। हमले के वक्त ज्यादातर कार्यकर्ता रैलियों के आयोजन के लिए बाहर निकले हुए थे। हमले में कार्यालय में कुर्सियों और शीशे तोड़े गए हैं। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वो हमले की बात पुलिस की बजाय जनता के बीच ले जाएगी। वही इनका फैसला करेगी। सिंह ने कहा, इससे कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस हमले से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की इच्छाशक्ति कम नहीं होगी बल्कि हम और मजबूत बनकर उभरेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

Imphal:Will inform EC about it; an incident like this raises questions on security:Prahlad Singh Patel,BJP MP on BJP office vandalised pic.twitter.com/9MmB8q34hY

— ANI (@ANI_news) March 1, 2017