बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा – चौपट राजा बनकर अखिलेश ने यूपी को अंधेर नगरी बना दिया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश का चौपट राजा बनकर उसे अंधेर नगरी बना दिया है। मौर्य ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार के कारण गुंडागर्दी बढ़ी है और कानून को दबंगों के हाथों कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश सरकार ने जंगलराज बना दिया है, यहां पर अपराधी खुलेआम जुर्म करते फिरते हैं लेकिन उनपर लगाम नहीं लगाई जाती है। मौर्य ने कहा कि कोतवाली से कुछ दूर जुर्म को अंजाम दे दिया जाता है लेकिन पुलिस है कि गहरी नींद में सोई होती है।

इसके बाद मौर्य ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में सरेआम लोगों का खून किया जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकार लाखों शिक्षकों को उनका वेतन नहीं दे पा रही है और गौ तस्करों ने अपने पैर जमा रखे हैं लेकिन सरकार को यह सब दिखाई नहीं देता। अखिलेश सरकार ने प्रदेश में अंधेरगर्दी मचा रखी है। इसके बाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल खुद के प्रचार के लिए सरकारी खजाने को खली करते हैं उन्हें आम जनता की कोई परवाह नहीं है।

रेप के आरोपी सपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बात करते हुए मौर्य ने कहा कि जो सरकार अपराधियों को पनाह दे रही है वह सरकार अपराधियों पर कैसे रोक लगाएगी। इसके बाद बीजेपी नेता ने कहा कि यूपी के गवर्नर को भी सरकार से पूछना पड़ता है कि अभीतक मंत्रिमंडल से आरोपी को निकाला क्यों नहीं गया लेकिन सरकार है कि किसी की सुनती ही नहीं है। इसके बाद अखिलेश पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा गायत्री प्रजापति इसलिए ही मुख्यमंत्री का इतना प्यारा है क्योंकि शायद वह अखिलेश सरकार के कई राज जानता है। इसके बाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और जनता के हित में काम किया जाएगा।

First Published on March 7, 2017 11:25 am