Live प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी: गढ़वाघाट आश्रम गए पीएम मोदी, गायों को खिलाया चारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। यह तीसरा दिन है जब मोदी वाराणसी में प्रचार कर रहे हैं। इसके तहत वे गढ़वा घाट आश्रम गए और यहां पर उन्‍होंने गायों को चारा खिलाया। बाद में मोदी ने आश्रम में पूजा भी की। वे करीबन 20 मिनट तक गढ़वाघाट आश्रम में रहे। बता दें कि इस आश्रम को यादवों द्वारा स्‍थापित पीठ माना जाता है और मोदी यहां पहली बार गए हैं। गढ़वाघाट आश्रम के एक करोड़ अनुयायी हैं। पीएम के आश्रम में रहने के दौरान बाहर भारी संख्‍या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रोड़ शो करने के बाद सभाएं की थी। इसमें उन्‍होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए वाराणसी से भेदभाव करने के आरोप लगाए थे। साथ ही कहा था कि वाराणसी की आत्‍मा को जिंदा रखते हुए उसका विकास किया जाना चाहिए। बता दें कि वाराणसी में सातवें चरण में 8 मार्च को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। यह इलाका वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस इलाके में कायस्थ वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। शास्‍त्री को श्रद्धांजलि देकर पीएम मोदी कायस्‍थों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे।

11.30AM: गायों को चारा डालने के बाद मोदी ने आश्रम के प्रमुख गुरु शरणानंद से मुलाकात की।

Varanasi (UP): PM Narendra Modi meets Mahant Sharananand of Gadhwaghat Ashram pic.twitter.com/f18QaRmwU7 — ANI UP (@ANINewsUP) March 6, 2017

11.15 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्रम के प्रमुख गुरु शरणानंद के साथ गायों को चारा डाला। वे लगभग एक मिनट तक गायों के पास मौजूद रहे।

#WATCH Varanasi: PM Modi feeds cows at Gaushala in Gadwaghat Ashram pic.twitter.com/tYdjzPuwPl — ANI (@ANI_news) March 6, 2017

PM Narendra Modi offers prayers at Gadhwaghat Ashram in Varanasi pic.twitter.com/JS3gm5PcM9 — ANI UP (@ANINewsUP) March 6, 2017

