गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को पंजाब चुनाव के लिए 17 और गोवा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सेंट्रल कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थी, जिसमें पार्टी के उम्मदीवारों के नामों पर चर्चा की।

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शिरोमणी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गोवा की 40 सीटों में से 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोवा और पंजाब में चार फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे।

भाजपा ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट में पांच वर्तमाना विधायकों को जगह मिली है। इसके साथ ही भाजपा ने अमृतसर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए डॉ. सरदार राजेंद्र मोहन छिन्ना को उतारा है।

पंजाब के उम्मीदवार

सुजानपुर से दिनेश सिंह बब्बू(वर्तमान विधायक), भोआ (एससी) से सीमा कुमारी(वर्तमान विधायक), पठानकोट से अश्वनी शर्मा(वर्तमान विधायक), दीना नगर (एससी) से वीडी दुपड़, अमृतसर पश्चिम(एससी) से राकेश गिल, अमृतसर सेंट्रल से तरुण चुघ, अमृतसर पूर्व से राजेश हानी, जालंधर नॉर्थ से केडी भंडारी(वर्तमान विधायक), मुकेरियां से अरुनेश शकार, दसुया से सुखजीत कौर साही(वर्तमान विधायक), होशियारपुर से तिक्षण सूद, लुधियाना सेंट्रल से गुरुदेव शर्मा देवी, लुधियाना वेस्ट से कमल चेटली, लुधियाना नॉर्थ से प्रवीण बंसल, फिरोजपुर सिटी से सुखलाल सिंह, अबोहर से अरुण नारंग और राजपुरा से हरजीत सिंह ग्रेवाल

गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट। ( Photo Source: bjp.org)

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट। ( Photo Source: bjp.org)

First Published on January 12, 2017 11:15 am