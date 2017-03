गोवा: राज्यपाल ने मनोहर पर्रिकर को किया नया मुख्यमंत्री नियुक्त, 15 दिन में बहुमत करेंगे साबित

गोवा की राज्यपाल मृदला सिंहा ने मनोहर पर्रिकर को गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। उन्हें शपथ लेने के 15 दिन के भीतर बहुमत साबित करने को कहा गया है। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा ने रविवार को गोवा में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गोवा में कांग्रेस से कम सीटें पाने वाली भाजपा को राकांपा, छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पर्रिकर होंगे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, दो निर्दलीय और राकांपा के एकमात्र विधायक के समर्थन पत्र के साथ पर्रिकर ने रविवार शाम गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से भेंट की। सबका साथ मिलने पर गठबंधन के पास कुल 22 विधायक हैं।

इसके साथ ही चुनाव में 13 सीटें पाने वाली भाजपा ने 40 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा लिया है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के गोवा में चुनाव प्रभारी नितिन गडकरी ने कहा, ‘गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले पर्रिकर रक्षामंत्री के पद से इस्तीफा देंगे।’ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने मीडिया को बताया कि राज्य में स्थिर सरकार के लिए वह भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता सुदिन धावलिकर का कहना था कि उनकी पार्टी सिर्फ इस शर्त पर भाजपा को समर्थन देगी, यदि पर्रिकर राज्य सरकार के प्रमुख बनते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने सहयोगी पार्टियों ने शर्त रखी कि अगर मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाया जाता है तो हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। फिर पार्टी अध्यक्ष और मैंने मनोहर पर्रिकर से बात की, उन्होंने कहा की पार्टी कमान जो भी कहेगी मैं वह करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद रात गुजरते गुजरते राज्यपाल ने मनोहर पर्रिकर को नया सीएम नियुक्त कर दिया है अब उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा।

First Published on March 13, 2017 12:07 am