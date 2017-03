गोवा विधानसभा की मतगणना के लिए ईवीएम के सील खोले जा चुके हैं, बस कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि गोवा की जनता अगले 5 साल के लिए किस पार्टी को सत्ता देगी। गोवा में 4 फरवरी को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस बार 40 सीटों के लिए 251 कैंडिडेट मैदान में हैं। मतदान के लिए गोवा की जनता रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकली थी और राज्य में 83% वोटिंग दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 11.10 लाख मतदाताओं में से 83 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में 83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। अब आज ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान का क्या मतलब है।

– गोवा में चुनाव लड़ रहे 156 प्रत्याशी (62 प्रतिशत) करोड़पति हैं। 30 प्रत्याशियों (करीब 12 प्रतिशत) की संपत्ति 10 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है। 37 प्रत्याशियों (करीब 15 प्रतिशत) की संपत्ति पांच करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 89 प्रत्याशी एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये की संपत्ति वाले वर्ग में आते हैं। अमीरी में भाजपा सबसे आगे है जिसके 97 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के 92 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 4.75 करोड़ रुपये है। चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है। रंजीत कोट्टा कारवालो को आप ने फतोरदा सीट से उतारा है। रंजीत ने चुनाव आयोग को 20 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 65 करोड़ रुपये अचल संपत्ति बतायी है। अमीरी के मामले में दूसरे नंबर पर भाजपा के माइकल विंसेट लोबो और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के आर राणे हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– HuffPost-CVoter के सर्वे के मुताबिक गोवा में कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार के बावजूद उसे भाजपा को पीछे छोड़ने में दिक्कत हो सकती है। सर्वे के मुताबिक यहां कांग्रेस को 14 और भाजपा को 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को केवल दो सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतर कर भाजपा को फायदा पहुंचाया है। इस वजह से कांग्रेस गोवा में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों का राज्य में वोटशेयर कम हो रहा है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार गोवा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी पूरी टीम के लिए साथ गोवा में प्रचार किया था। और चुनाव जीतने पर गोवावासियों को स्वच्छ और स्थिर प्रशासन का वादा किया था। गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग के कोप का भी शिकार होना पड़ा था। चुनाव आयोग ने गोवा के चुनाव अधिकारियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था । गोवा की एक चुनावी रैली में रिश्वतखोरी पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा की गई एक विवादित टिप्प्णी के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। केजरीवाल ने रैली में लोगों से कहा था कि यदि राजनीतिक पार्टियां उन्हें पैसे दें, तो वे रख लें, लेकिन वोट ‘आप’ को ही दें । पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– आम आदमी पार्टी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों को उतारकर गोवा चुनाव के नतीजों को दिलचस्प बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक रियलिटी शो की रनरअप, एक फिटनेस ट्रेनर, एक इंटरनैशनल हॉकी प्लेयर और एक पूर्व पुलिसकर्मी को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब देखना होगा कि ये कैंडिडेट जनता का कितना वोट ले पाते हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

