अरविंद केजरीवाल बोले- कांग्रेस-बीजेपी भ्रष्ट, हमारे पास तो गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के पैसे तक नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। PTI Photo by Shahbaz Khan

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी ईमानदार पार्टी के पास आगामी पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रुपये नहीं हैं। आम आदमी पार्टी गोवा और पंजाब में पूरी ताकत के साथ चुनाव में हिस्सा ले रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आप ने साफ किया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। गोवा के मपुसा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘हमारे पास पंजाब और गोवा के चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं है। हमारे बैंक खाते खाली हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हम पिछले दो साल से दिल्ली में सत्ता में हैं, हम रुपये बना सकते थे, लेकिन दो साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए रुपये नहीं हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इस बार लोग ‘आप’ को वोट देंगे जो गोवा में (40 में से) 28-32 सीटें जीतेगी।’ उन्होंने दावा किया, “आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में स्पष्ट विभाजन है। ‘आप’ एक ईमानदार राजनीतिक दल है, जबकि बाकी के भ्रष्ट हैं। हमारी सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी भाजपा भी अपनी आंतरिक बैठकों में मानती है कि ‘आप’ नेता भ्रष्ट नहीं हैं।” भाजपा, कांग्रेस और एमजीपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन पार्टियों के गिनती के दिन बचे हैं।

वैसे ये पहली बार नहीं है जब अरिवंद ने इस तरह की बात कही है इससे पहले भी अगस्त माह में ऐसे ही एक बयान में उन्होंने कहा था दिल्ली में सरकार चलाने के बावजूद उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से जुड़े एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था, ‘यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि दिल्ली में करीब डेढ़ साल तक सरकार चलाने के बावजूद आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दिखा सकता हूं, यहां तक कि पार्टी के पास भी पैसे नहीं हैं।’

First Published on January 9, 2017 6:21 am