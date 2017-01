पंजाब के पूर्व मुख्ममंत्री बेअंत सिंह की बेटी का 3 दिन में ही हुआ बीजेपी से मोहभंग, वापस कांग्रेस का दामन थामा

पंजाब के पूर्व मुख्ममंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकंवल कौर ने बीजेपी में होने के तीन दिन बाद ही कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया। गुरकंवल कौर शनिवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं और तीसरे दिन ही वापस कांग्रेस में आ गईं। राज्य में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह और पटियाला की विधायक परनीत कौर ने गुरकंवल कौर का कांग्रेस में स्वागत किया। बेअंत सिंह कांग्रेस की तरफ से 1992 से 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माना जाता है कि उन्होंने पंजाब से आतंकवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी कार को आतंकवादियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था जिस कारण उनकी मौत हो गई थी।

उनका कहना है कि गुरकंवल की वापसी विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस के लहर होने की पुष्टि करती है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरकंवल कौर को कुछ छोटी-छोटी दिक्कतें थीं जिन्हें पार्टी ने सुलझा लिया है। गुरकंवल कौर के मुताबिक वे अपने राजनीतिक परिवार में वापस आकर खुश हैं। गुरकंवल कौर वर्ष 2002 से 2007 तक जालंधर कैंट क्षेत्र से विधायक और मंत्री भी रही हैं.

पंजाब चुनाव: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- “मुख्यमंत्री को उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में हराउंगा

First Published on January 18, 2017 1:01 am