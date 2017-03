उत्तराखंड की दो सीटों के नतीजों पर सभी की निगाह

संजीव दत्त पांडेय

उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों को लेकर सूबे की जनता में कई तरह के मिथक बने हुए हैं। जिस वजह से इन दोनों विधानसभा सीटों को लेकर सूबे के कई राजनेता टोने-टोटके तक कर रहे हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों पर जनता के साथ-साथ राजनेताओं की भी निगाहें बेसब्री से टिकी रहती है। इसीलिए सत्ता की चाह रखने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेता इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए जी जान लगा देते हैं। ये दोनों सीट है- गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा सीट। इन दोनों सीटों के लिए अलग-अलग मिथक बने हुए हैं। जो मिथक राजनेताओं में भय पैदा किए हुए रहते हैं।गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर राजनेताओं में यह मिथक सालों से बना हुआ है कि जिस राजनीतिक दल का उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से जीतता है, सूबे में उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है। यह धारणा अविभाजित उत्तर प्रदेश के जमाने से ही गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर बनी हुई है। इसलिए इस सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जबरदस्त सट्टा लगता है। तभी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जान फूंक दी है।

दोनों दलों के राजनेता हर हाल में गंगोत्री विधानसभा सीट पर फतह करना चाहते हैं। इसलिए गंगोत्री विधानसभा सीट के चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस के सभी स्टार प्रचारक आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस सीट पर जम कर प्रचार किया था। और भाजपा को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस तरह गंगोत्री विधानसभा सीट भाजपा और राजनीतिक दलों के लिए सबसे हॉट सीट बन गई है।

राजनीति के जानकारों का मानना है कि गंगोत्री सीट को लेकर यह मिथक 1952 से बना हुआ है कि जिस राजनीतिक दल का उम्मीदवार गंगोत्री विधानसभा सीट से जीतेगा, उसी दल की राज्य में सरकार बनेगी। यह मिथक तब से आज तक चला आ रहा है। 1952 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तब गंगोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी का हिस्सा थी। और उत्तरकाशी विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। और गंगोत्री के कारण इस सीट को गंगा का मायका माना जाता है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद गंगोत्री विधानसभा सीट पर तीन बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। और जिस बार इस सीट पर जिस राजनीतिक दल उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीता, उस बार उत्तराखंड में उसी राजनीतिक दल की सरकार बनीं। 2002 में पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए। तब इस सीट पर कांग्रेस के विजय पाल सिंह सजवाण विधायक चुने गए। और उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार नारायण दत्त तिवारी की अगुआई में कांग्रेस की बनी। 2007 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट पर भाजपा के गोपाल सिंह रावत चुनाव जीते और उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूड़ी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनीं। और फिर 2012 में कांग्रेस के विजय पाल सिंह सजवाण फिर से इस सीट पर विधायक चुने गए और सूबे में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनीं।

भाजपा नेता मालचंद का कहना है कि गंगोत्री उत्तरकाशी के बारे में यह जनधारणा बनीं हुई है कि गंगा के मायके में जिस राजनीति दल का विधायक जीतेगा उसी की सरकार राज्य में बनेगी। यह मिथक 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2012 के विधानसभा चुनाव तक कायम है। अब यह देखना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यह मिथक टूटता है या नहीं।

रानीखेत विधानसभा सीट को लेकर भी यह मिथक बना हुआ है कि जिस राजनीतिक दल का उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से जीतता है, उसकी सरकार राज्य में नहीं बनती है। उत्तराखंड के 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में रानीखेत विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार अजय भट्ट ने कांग्रेस के उम्मीदवार पूरन सिंह माहरा को हराया था। और सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अजय भट्ट को कांग्रेस के उम्मीदवार करन माहरा ने 204 मतों से हराया था।

तो सूबे में भाजपा की सरकार बनीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अजय भट्ट ने कांग्रेस के उम्मीदवार करन माहरा को 78 वोटों से हराया। और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनीं। अब कांग्रेस के करन माहरा भाजपा के अजय भट्ट के बीच सीधा मुकाबला है। अब देखना है कि कौन उम्मीदवार इस सीट पर जीतता है।

इस बार के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री और रानीखेत विधानसभा सीट पर सालों से जो मिथक बना हुआ है, वह टूटता है या नहीं, इस पर सूबे के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, राजनीति के विशलेषकों और सूबे की जनता की नजर टिकी हुई है।

