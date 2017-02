UP Election 2017 Live Updates: जानिए कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वोटिंग लिस्ट में अपना नाम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज (11 फरवरी) से शुरू हो गया है। पहले चरण में 9 बजे तक 10 फीसद मतदान हुआ है और वोटिंग जारी है। इस चुनाव के बाद यह साफ हो जाएगा कि यूपी की सत्ता किसके हाथ लगेगी। वहीं अगर आपको वोटिंग लिस्ट में अपने नाम की जानकारी लेनी है तो इसे आप ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग, (उत्तर प्रदेश) की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं इसकी ऐप को भी आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं।

वहीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक पहले चरण में बीजेपी के 40% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इसके बाद बीएसपी के 39% और कांग्रेस और सपा के 28 फीसद उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव को आगामी लोक सभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जाता है। इसकी वजह यह भी है कि अकेले यूपी की लोकसभ की 80 सीटे हैं।

वहीं पहले चरण में राज्य की 73 सीटों के लिए वोटिंग हो रही आज हो रही है। नोएडा, शामली, गाजियाबाद और मेरठ सीटों के लिए भी आज ही मतदान हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि वे यूपी चुनाव जीत सकें। मायावती 2007 में सत्ता में आई थीं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में 71 सीटें जीती थीं और मोदी लहर के सहारे राज्य की सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अगर जीत दर्ज करती है तो दूसरी बार सत्ता में पहुंचेगी और इस बार उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन भी है।

First Published on February 11, 2017 11:59 am