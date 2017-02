कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे लालू यादव, बोले- बीच में ही छूट सकती है मोदी की गद्दी

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे आरजेडी पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। 21-22 फरवरी को लालू समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जनसभा करेंगे। लालू की यह दोनों सभाएं रायबरेली और अमेठी में होंगी। मोदी पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि मोदी को हो सकता है बीच में ही गद्दी छोड़नी पड़ जाए क्योंकि उनकी उलटी गिनती शुरु हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की ओछी और गंदी बातें ये करते हैं यह देश का बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है।

नोटबंदी पर बात करते हुए लालू ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी कर पूरे देश में लाचारी फैला दी। उन्होंने नोटबंदी के भाषण देकर 50 दिनों का समय मांगा था लेकिन अभीतक कुछ किया तो है नहीं बस भाषण देकर झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों का कौन विश्वास करता है। लालू ने कहा कि यह प्रधानमंत्री तानाशाह है। देश के लिए कुछ भी फैसला करने से पहले वह किसी से सलाह मशवरा भी नहीं लेते।

इसके बाद लालू ने मोदी द्वारा एक भाषण में उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा वाली बात पर लालू ने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बिना संतान का है क्या? मोदी जी पंजाब गए थे तो वे वहां भी अपने रिश्ते निकालने लग गए। लालू ने कहा कि ये बेटे तो उत्तर प्रदेश के हैं तो ये भी बता दें कि इनके माता-पिता कौन हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी बताते हैं। एक पीएम इतनी गंदी बातें कर कैसे सकता है।

मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर टिप्णी करते हुए लालू ने कहा कि गंगा-जमुना में इतनी गंदगी हो गई है तो वे अब झाड़ू उठाकर सफाई क्यों नहीं करते। राम मंदिर के बारे में बोलते हुए लालू ने कहा कि जब चुनाव आते हैं मोदी जी तभी राम मंदिर बनवाने का मुद्दा क्यों उठाते हैं। इसके बाद लालू ने कहा कि मोदी जी आपसे किसने मना किया है कि आप रमजान पर प्रदेश को बिजली दो और दीपावली पर मत दो। मोदी देश को बस बांटना चाहते हैं और इनकी उलटी गिनती शुरु हो चुकी है।

First Published on February 21, 2017 11:47 am