BMC Elections 2017 Schedule, Polling Dates, BMC Poll Results, Candidates List & Political Parties

महाराष्ट्र निकाय चुनाव (बीएमसी) इस बार दो चरणों में होने जा रहे हैं। चुनाव 26 जिलों और 227 पंचायत समितियों के लिए होंगे। जानते हैं चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।

2 चरणों में वोटिंग- बीएमसी चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 16 फरवरी को चुनाव होंगे और इसमें 15 जिलों और 165 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 11 जिलों, 118 पंचायत समितियों और 10 निकायों के लिए भी 21 फरवरी 2017 को वोटिंग होगी। हालांकि नागपुर जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टे की वजह से अभी नहीं होंगे।

चुनावी मैदान में खड़ी पार्टियां- इन चुनाव में लगभग 205 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। मुख्य रूप से इनमें 15 बड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे और साथ ही 190 छोटी-क्षेत्रिये पार्टियां भी हिस्सा लेंगी। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि राज्य चुनाव आयोग ने भी लगभग 220 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए थे।

बड़े दावेदार- इस चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस, समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।

उम्मीदवार- बीएमसी चुनाव में 227 सीटों के लिए लगभग 2,275 उम्मीवार खड़े हैं जो अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन उम्मीदवारों में से 2,024 अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लडेंगे और लगभग 717 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

नतीजे- चुनाव पूरे होने के गिनती 23 फरवरी को ही होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

First Published on February 14, 2017 11:55 am