विधानसभा चुनाव 2017: यूपी में बिखरा मोदी रंग पंजाब में भंग

नतीजे आ चुके हैं और जिस उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर थी, उसने भाजपा को 325 सीटें देकर साफ कर दिया कि यहां मोदी का जलवा कायम है। उत्तराखंड में भी भगवा जीत एकतरफा रही। इन दोनों राज्यों में क्रम से सात और 11 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस को पंजाब ने संजीवनी दी जहां पार्टी ने दस साल बाद शानदार वापसी तो की ही, आप के सपने भी चकनाचूर कर दिए। पंजाब में भाजपा के हिस्से सिर्फ तीन सीटें ही आईं जबकि शिअद को 15 सीटें मिलीं। मणिपुर में भी भाजपा ने 21 सीटों के साथ एलान किया कि अब वह यहां भी कदम रख चुकी है। पर कांग्रेस 28 सीटों के साथ सरकार बनाने की दावेदार है। गोवा में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ा पर यह उत्तर प्रदेश है, जिसने फिर मुहर लगाई कि फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के कद का कोई और नहीं।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त सफलता मिली है। दोनों राज्यों में भाजपा ने तख्तापलट कर दिया है। हालांकि, तीन राज्यों में भगवा पार्टी के प्रयास रंग नहीं ला सके। पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में लौटाकर मतदाताओं ने इस राष्ट्रीय पार्टी को राहत पहुंचाई है। गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने आई है। दोनों राज्यों में हालांकि कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आई है। इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों का खासा नुकसान हुआ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंक दी थी। उसे लाभ भी हुआ है। दोनों राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को भाजपा ने तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहां कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर खुद को दौड़ में लाने की कोशिश की थी, लेकिन नैया समेत खेवैया भी डूब गया। उत्तराखंड में कांग्रेसियों का भाजपा में अरसे से चल रहा दलबदल रंग लाया और वहां सत्तापलट हो गया।

केंद्र की भविष्य की राजनीति के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक दलों ने बड़ा दांव लगा रखा था। वहां भाजपा को प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों में उथल-पुथल शुरू हो गया है। राममंदिर मुद्दे के बाद नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा के लिए ‘रामबाण’ साबित हुआ है। चौदह साल के बाद वहां भाजपा सत्ता में लौटी है और उसने रेकॉर्ड 325 सीटों पर जीत हासिल की है। बसपा 19 और सपा-कांग्रेस 57 पर सिमट गई हैं। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। उत्तराखंड में भाजपा ने 57 सीटें जीत ली हैं। 70 विधानसभा क्षेत्रों वाले राज्य में कांग्रेस 11 पर सिमट गई है। कांग्रेस के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी दोनों सीटें गंवा बैठे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा तीन और शिरोमणि अकाली दल 15 पर सिमट गई हैं। वहां सत्ता की दावेदार आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पंजाब के नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह आए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों को राज्य के ‘उज्ज्वल भविष्य’ के लिए कांगे्रस को जिताने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने वहां पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पंजाब कांगे्रस के प्रमुख अमरिंदर सिंह और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मणिपुर में कांग्रेस को 28 और भाजपा को 21 पर सफलता मिली है। वहां चार-चार सीटें जीतने वाली नगा पीपुल्स फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी के हाथ सत्ता की कुंजी है। तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट निकाली है। गोवा में कांग्रेस को 17 और भाजपा को 13 सीटें मिली हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने तीन और तीन सीटें निर्दलीयों को मिली हैं। भाजपा की सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को तीन सीटें मिली हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबर्दस्त जीत को उत्साहवर्द्धक और आनंददायक बताया। उन्होंने विश्वास और समर्थन जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। चुनाव परिणामों पर उन्होंने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ‘समाज के सभी वर्गों और युवाओं का अभूतपूर्व समर्थन मिला है।’ मोदी बाकी पेज 8 पर उङ्मल्ल३्र४ी ३ङ्म स्रँी 8

ने कहा कि हमारा प्रत्येक क्षण और हर कार्य भारत के लोगों के कल्याण व भलाई के लिए है। अन्य एक ट्वीट में मोदी ने अमित शाह, पार्टी पदाधिकारियों, प्रदेश इकाई को बधाई दी है।

अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिया है। शाह ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी के लिए बूथ स्तर तक की रणनीति को अंतिम रूप दिया। अमित शाह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘आजादी के बाद के सबसे कद्दावर नेता साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी। सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों के चलते जनता ने हमें जीत दिलाई है। नतीजों से स्पष्ट है कि गरीबों ने मोदी में भरोसा जताया है। उनके राजनीतिक विरोधियों को भी अब मानना होगा कि आजादी के बाद के सबसे कद्दावर नेता हैं मोदी।’ विपक्षी दलों में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। जवाब में मोदी ने कहा, आपको धन्यवाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि चुनाव परिणामों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभर में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है।

आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उत्तर प्रदेश में नुकसान आहत करने वाला है। पार्टी को बुनियादी स्तर पर पुनर्गठित करने की जरूरत है। कठोर फैसले लेने होंगे। मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वे आत्ममंथन करेंगे। हालांकि, दोनों ने पंजाब व गोवा में अपनी बढ़त पर संतोष जताया है।

दूसरी ओर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की जोरदार जीत को अप्रत्याशित बताते हुए टीस भरे अंदाज में कहा कि अब वे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में समझाने से नहीं, बहकाने से वोट मिलता है। अखिलेश ने कहा, ‘पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा कि ऐसा होगा। मेरी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी।’ हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों जगह से हारने वाले कांग्रेस के पोस्टर ब्यॉय हरीश रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कृष्णकांत पाल को सौंप दिया। उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा, ‘संसाधनों की कमी के बावजूद कड़ी मेहनत करने वाले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं।’ हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ‘मोदी क्रांति और ईवीएम चमत्कार’ से नतीजे प्रभावित हुए।

विधानसभा चुनाव 2017: पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद किसने क्या कहा

First Published on March 12, 2017 1:26 am