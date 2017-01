बाहरी बनाम स्थानीय के कारण भाजपा को हो सकती है मुश्किल

अशोक बंसल

पांच विधानसभा क्षेत्र वाले मथुरा जनपद में शहर की सीट पर पहले की तरह इस बार भी मुकाबला रोचक है । यहां कांग्रेसी उम्मीदवार प्रदीप माथुर और मजबूत माने जानी भाजपा के दिग्गज श्रीकांत शर्मा के बीच मुकाबले में उम्मीदवार का बाहरी होना भारी पड़ सकता है। जनपद की गोकुल,मांठ, छाता और गोवर्धन सीटों पर बसपा और रालोद और भाजपा की तिकोनी भिड़ंत दिखाई दे रही है । मथुरा जनपद में शहर की मथुरा -वृन्दावन विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और वैश्य वोटों का दबदबा होने से भाजपा इस पर कब्जा करने के मंसूबे पिछले 15 साल से बना रही है लेकिन ठीक मौके पर उम्मीदवार के चयन में बाहरी को मैदान में उतारने से पार्टी में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है। यहां प्रदीप माथुर तीन बार से विधायक हैं और स्थानीय भाजपा नेताओं से उनके मधुर रिश्ते हैं। इस बार भी भाजपा ने कांग्रेस के प्रदीप को उजाले की ओर धकेल दिया लगता है। भाजपा की टिकट के लिए स्थानीय नेताओं की लंबी कतार थी। स्थानीय नेताओं में आपसी तालमेल न देख भाजपा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी सचिव श्रीकांत शर्मा को मैदान में उतार दिया। इससे स्थानीय भाजपाई हतप्रभ है।

श्रीकांत को मथुरा आए एक पखवाड़ा हो गया है। वह मुठ्ठीभर लोगों के साथ मथुरा के गलीकूचों में अपने बाहरी होने की भ्रांति को दूर करने में जुटे हैं लेकिन भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता इस झटके से उबर नहीं पाए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के स्थानीय युवा नेता देवेंद्र शर्मा मात्र 400 वोटों से हारे थे। इस बार उन्हें फिर से टिकट मिलने का भरोसा था।

सपा की टिकट की आस लगाए डा. अशोक अग्रवाल सपा और कांग्रेस में समझौता होने से नाराज हो गए और रातोंरात रालोद की टिकट की जुगाड़ लगाकर खड़े हो गए। बसपा से योगेश द्विवेदी खड़े हैं। योगेश ने पिछली बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी।

कांग्रेस के प्रदीप माथुर ने ह्यजनसत्ता

को बताया कि इस बार भाजपा उम्मीदवार के बाहरी होने से उनके ऊपर बिहारी जी की कृपा एक बार फिर बरसेगी। माथुर ने मुसलमान मतदाताओं के बीच अपना संपर्क अभियान बढ़ाया है। मथुरा में करीब 40हजार मुसलिम मतदाता हैं जो इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। गोवर्धन विधानसभा में रालोद के नरेंद्र सिंह और बसपा के मौजूदा विधायक राजकुमार रावत में जबर्दस्त मुकाबला है। भाजपा के कारिंदा सिंह जाट वोटरों को रिझाने में लगे हैं लेकिन अजित सिंह और जयंत सिंह का एक दौरा भाजपा के जाट उम्मीदवार पर वार जरूर करेगा। छाता विधानसभा में भाजपा के चौधरी लक्ष्मीनारायण के आगे सपा के लोकमणि, बसपा के मनोज पाठक और रालोद के ऋषिराज सिंह कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऋषिराज पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह के बेटे हैं। बलदेव सुरक्षित क्षत्र है। यहां भाजपा के मौजूदा विधायक पूरन प्रकाश, सपा के रणवीर धनगर, रालोद के निरंजन धनगर को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। पूरन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है और बाकी सब नए चेहरे हैं ।

First Published on January 27, 2017 2:27 am