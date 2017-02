भाजपा नेता विनय कटियार ने उत्‍तर प्रदेश चुनावों में एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्‍होंने फैजाबाद में एक रैली के दौरान कहा कि जिस तरह से बाबरी ढांचे को गिराया गया वैसे ही मंदिर का निर्माण कराएगी। भाजपा नेता ने राम मंदिर का विरोध करने वालों को अराजक बता दिया। उन्‍होंने कहा, ”जिस तरह से ढांचा गिराया गया उसी तरह से मंदिर बनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहने वाले अराजक तत्व हैं और और ऐसे लोग देश को बुरी तरह तबाह और बर्बाद कर रहे हैं।” अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले कटियार ने कहा कि उत्‍तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तो राज्‍य सभा में वह मजबूत होगी। इससे पार्टी पूरी ताकत से राम मंदिर का निर्माण कराएगी। उन्‍होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है।

भाजपा नेता ने अपनी रैली के दौरान ज्‍यादातर समय राम मंदिर के मुद्दे को ही उठाया। उन्‍होंने आगे कहा कि राम मंदिर तीन तरीके से बन सकता है। पहला अदालत, दूसरा बातचीत और तीसरा संसद में कानून बनाने के जरिए। क‍टियार ने आगे कहा कि वे जनता को भरोसा दिलाते हैं कि राम मंदिर मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बनेगा। सपा और कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि राहुल बुझे हुए दीपक हैं। सपा ने उनसे गठबंधन कर गलती कर दी। जितनी सीटें उन्‍होंने कांग्रेस को दीं हैं उतनी तो वे खुद ही जीत जाते। गौरतलब है कि विनय कटियार रामजन्‍मभूमि आंदोलन में शामिल रहे थे। उन्‍हें भाजपा के फायरब्रांड और हिंदुत्‍ववादी नेताओं में गिना जाता है।

पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिप्‍पणी के चलते कटियार विवादों में आ गए थे। प्रियंका को कांग्रेस की स्‍टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए जाने पर उन्‍होंने कहा था कि भाजपा के पास उनसे ज्‍यादा खूबसूरत महिला नेता है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने इस बारे में कहा था कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का हल निकाला जाएगा। भाजपा लंबे समय से राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है।

First Published on February 6, 2017 11:16 am