यूपी चुनाव 2017: लखनऊ से हटा कर प्रचार मुख्यालय बनारस ले गई बीजेपी, अमित शाह ने डाला डेरा

यूपी में चार चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। आखिरी दो चरण के मतदान 4 मार्च और 8 मार्च को होंगे। इसमें पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) की 89 सीटों पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में भाजपा ने अपने उत्तर प्रदेश प्रचार मुख्यालय को राज्य की राजधानी लखनऊ से हटाकर वाराणसी पहुंचा दिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र है और यहां 8 मार्च को चुनाव होने हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना के तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह प्रचार खत्म होने तक अपना अधिकतर समय यहीं बिताने वाले हैं।

अमित शाह 21 फरवरी को इलाहाबाद में किए गए रोड शो से सीधा वाराणसी आ गए थे और प्रचार के आखिरी दिन 6 मार्च को वो बनारस में एक भव्य रोडशो का आयोजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 मार्च को यहां रैली करने वाले हैं, जिसके बाद पीएम मिर्जापुर और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 27 फरवरी को वाराणसी में संयुक्त रोडशो करने जा रहे हैं। भाजपा इस रोडशो के बाद अपने स्टार कैंपेनर्स से प्रचार कराएगी। गौरतलब है कि यूपी के चार चरण खत्म होते-होते भाजपा के चुनाव प्रचार ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा को मिलाकर ‘कसाब’ का नाम दिया। वहीं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ‘कब्रिस्तान-श्मशान’ वाला बयान दे चुके हैं।

एक भाजपा नेता के मुताबिक, गौरखपुर में योगी आदित्यनाथ और वाराणसी क्षेत्र में पीएम की लोकप्रियता के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है। बहुमत हासिल करने के लिए छठे और सातवें चरण की 89 सीटों में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है।

First Published on February 24, 2017 10:59 am