यूपी के नतीजे आने से पहले आजम का चौकाने वाला बयान, कहा- जनता होगी सपा के हारने की जिम्मेदार

विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे आने से दो दिन पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री आजम खान ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी हारती है तो इसके लिए अकेले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं होंगे। अखिलेश की हार सबकी हार होगी। आजम खान ने कहा, अगर उप्र विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है तो इसका ठीकरा अखिलेश के सिर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। इस हार के लिए सपा के सहयोगी दल और खुद प्रदेश की जनता जिम्मेदार होगी। यहां तक कि आजम ने यह भी कह दिया कि अगर उनकी पार्टी हारी तो प्रदेश की जनता भुगतेगी।

आजम खान ने बुधवार को मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के बयान पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि साधना को अपने बयानों के लिए दो दिन रुक जाना चाहिए था। चुनाव के आखिरी चरण से एक दिन पहले साधना गुप्ता के इस तरह के बयान पार्टी के लिए सही नहीं हैं। साधना ने यादव कुनबे और पार्टी में चल रही कलह पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव पर बयान दिए थे।

उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि अखिलेश बागी निकलेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में कहा था कि वह बहुत साल चुप रहीं, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेंगी। उनका बहुत अपमान हुआ है, अब वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अखिलेश को उन्होंने हमेशा अपने बेटे की तरह माना है। साधना सपा के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी हैं। हालांकि, साधना के बयान के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बयान देते हुए सपा-कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया था। गौरतलब है कि हालिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे चल रही है, सपा दूसरे नंबर पर जबकि बीएसपी तीसरे पर चल रही है। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए किए गए एग्जिट पोल्‍स के अभी तक आए रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है।

First Published on March 10, 2017 4:51 am