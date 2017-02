अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना सपाई किला, अभी 55 पर है साइकिल का कब्जा

अंशुमान शुक्ल

उत्तर प्रदेश की 69 सीटों पर तीसरे चरण में होने वाला मतदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। इस इलाके को वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने किले में तब्दील कर लिया था। यहां की 55 सीटों को जीत कर विरोधी दलों के सूरमाओं के दांत खट्टे करने वाली सपा इस विधानसभा चुनाव में अपनी साख और किला, दोनों बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है।

विरोधी दलों की रणनीति

’यही वजह है कि इस बार भाजपा और बसपा ने इस इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई और बाराबंकी में चुनावी सभाएं कर सपा को घेरने की कोशिश की।

’भाजपा ने बाराबंकी में प्रधानमंत्री की सभा इसलिए की क्योंकि यहां से अयोध्या की दूरी बहुत अधिक नहीं है। साथ ही यहां की रामनगर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के बेहद करीबी अरविंद कुमार सिंह गोप चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से पूर्व कबीना मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे। शिवपाल सिंह यादव की सूची में वे अपने पुत्र को टिकट दिला पाने में कामयाब हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते ही अरविंद सिंह गोप को यहां से प्रत्याशी बना दिया गया।

’जानकारों का कहना है कि मौजूदा समयमें उन्हें बेनी प्रसाद वर्मा के समर्थकों से भारी खतरा नजर आ रहा है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी यहां कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर बसपा का जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं।

सपाई परचम

’वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में क्रांति रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव ने यहां की 55 विधानसभा सीटों पर जीत का सपाई परचम लहराया था। रविवार को जिन इलाकों में मतदान होना है, उनमें से अधिकांश यादव बहुल क्षेत्र हैं।

तीन जिलों में सभी पर थी सपा

’वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी, इटावा और कन्नौज जिले की सभी 12 सीटें जीत कर विरोधी दलों के सूरमाओं को सन्न कर दिया था।

’वर्ष 2012 में हुए इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को छह, भारतीय जनता पार्टी को पांच, कांग्रेस को दो सीट मिली थीं।

सेंधमारी और किलेबंदी

’यदि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव परिणामों को सामने रखकर बात की जाए तो तीसरे चरण में भाजपा और बसपा के लिए खोने को कुछ नहीं है। इन दोनों के पास सिर्फ पांच व छह विधायक ही हैं। ’ऐसे में भाजपा और बसपा के क्षत्रप अखिलेश यादव के इस दुर्ग में सेंधमारी की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं तो अखिलेश किलेबंदी में।

क्या कहते हैं जानकार

मुलायम सिंह यादव के सक्रिय चुनाव प्रचार न करने का बड़ा असर इस इलाके में दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुलायम की अगुवाई में उनका ध्वज लेकर अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे। उस वक्त उनके पास हासिल करने की प्रबल संभावनाएं थीं क्योंकि वे सत्ता से बाहर थे। इस बार तसवीर उलट है। पांच साल के अखिलेश सरकार के काम को आधार बनाकर ही यहां की जनता उन्हें वोट देगी। इसी आधार पर भाजपा और बसपा उन्हें घेरने की कोशिश में जुटी हैं।

’राघवेन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

