अजीत सिंह बोले, लोगों को सिर्फ सपने ही दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, अखिलेश और मायावती को भी लिया आड़े हाथ

राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने गुरुवार को यहां भाजपा,सपा और बसपा पर हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। मोदी जी सिर्फ लोगों को सपना दिखाते हैं और सपना दिखाने से जनता का पेट भरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने काला धन वापस लाने,15 लाख रुपए गरीबों के खाते में भेजे जाने, दो करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने का वायदा किया था लेकिन न तो काला धन देश में वापस आया और न ही किसी गरीब के खाते में एक भी रुपए पहुंचा। उन्होंने कहा कि भाजपा दो लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई।

उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों का कर्ज भी नहीं माफ किया।

अखिलेश सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने भी किसानों का कर्ज नहीं माफ किया और न ही बेरोजगारो को बेरोजगारी भत्ता दिया। इसके अलावा प्रदेश की सभी गन्ना मिले बंद हो गई। पांच साल के कार्यकाल में अखिलेश सरकार ने एक भी गन्ना मिल नहीं लगा पाई। अखिलेश सरकार में पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती, एसडीएम भर्ती में धांधली हुई है। सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव खुद कहते हैं कि सपा के एमएलए व एमएलसी ने जमीन लूटने का काम किया हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अखिलेश अपने पिता मुलायम का नहीं हुआ तो आप का क्या होगा? अजीत सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर खूब तीखे हमला किया।

First Published on February 24, 2017 1:35 am