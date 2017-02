UPSC ने डिक्लेयर किए IFS मेंस परीक्षा के रिजल्ट, ऐसे देखना होगा रिजल्ट

संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन फोरेस्ट सर्विस की मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। यूपीएससी ने नवंबर में आयोजित की गई इस परीक्षा के अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में बाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपीएससी ने पिछले साल 12 नवंबर से आईएफएस मेंस परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बता दें कि यह परीक्षा दो सेशन में करवाई गई थी जिसका पहला सेशन 9 बजे से 12 बजे के बीच करवाया गया जबकि दूसरे सेशन की परीक्षा दोपहर दो बजे से 5 बजे के बीच करवाई गई। वहीं आखिरी परीक्षा 23 नंवबर को आयोजित की गई।

इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को पर्सनलिटी टेस्ट में भी भाग लेना होगा और बताया जा रहा है पर्सनेलिटी टेस्ट 27 फरवरी को करवाया जा सकता है। इस टेस्ट में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बाद उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने 27 अप्रैल को आईएफएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और 7 अगस्त को आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा करवाई गई थी। यह परीक्षा 1400 नंबरों की थी, जिसमें सभी ओप्शनल पेपर 200-200 नंबर के थे। वहीं अंग्रेजी और जनरल नॉलेज के पेपर 300-300 नंबरों के होंगे।

अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद वेबसाइट में लेटेस्ट न्यूज में इस परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर अपना रिजल्ट देख लें। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा आयोग सेना के लिए भी एनडीए, सीडीएस और एसएससी एग्जाम करवाता है।

First Published on February 3, 2017 11:41 am