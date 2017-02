UPSC IAS Mains Result: यहां देखें इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की पूरी सूची

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर परीक्षा के रिजल्ट जारी किए हैं। आयोग ने इस बार परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी करते हुए नतीजे जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन में आगे की प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को 20 मार्च 2017 को पर्सनेलिटी टेस्ट में भाग लेना होगा। साथ ही अगर आपने इस परीक्षा में भाग लिया है तो आप आयोग की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन में अपने रोल नंबर देखकर अपने रिजल्ट का पता लगा सकते हैं।

बता दें कि यूपीएससी हर साल मेंस परीक्षा का आयोजन करता है और इस बार भी दिसंबर में इस परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने भाग लिया था और उम्मीदवार इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि इससे पहले रिजल्ट घोषित होने की कई टेंटेटिव डेट्स भी आ गई थी, लेकिन आयोग ने आज परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। हर बार यूपीएससी फरवरी में परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर देता है और इस बार भी रिजल्ट जारी कर दिए हैं। पिछले साल यूपीएससी ने 19 फरवरी को मेन्स का रिजल्ट घोषित किया था।

सभी चयनित उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें

गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेस मेन एग्जाम 2016 का आयोजन 3 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच देश के कई परीक्षा केंद्रों पर किया था। आयोग ने 1079 प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। संघ लोक सेवा आयोग हर साल देश की प्रमुख परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है और इस परीक्षा में देश के लाखों लोग भाग लेते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सर्विस में उम्मीदवारों का चयन करता है। अपना रिजल्ट देखने के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लेटेस्ट न्यूज में परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देखकर अपना रिजल्ट देख लें।

First Published on February 22, 2017 11:20 am