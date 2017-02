UPSC ने 980 पदों के लिए शुरू की आवेदन प्रक्रिया, इस तरह से करें अप्लाई

संघ लोक सेवा आयोग ने 980 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और इन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पार करने वाले उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आयोग हर साल इस परीक्षा का आयोजन करता है और इसके माध्यम से उच्च पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। तीन चरणों में होने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। यूपीएससी ने अपने इस साल के कैलेंडर में बता दिया था कि इस परीक्षा के लिए 22 फरवरी से आवेदन हो जाएंगे। इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार 17 मार्च 2017 तक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

इस भर्ती में 980 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 32 साल होनी चाहिए। यह उम्र 1 अगस्त 2017 के आधार पर तय की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी और उसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में भाग लेना होगा। मेंस में पास होने वाले उम्मीदवारों इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन फीस- अगर आप भी इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं तो जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को फीस जमा नहीं करनी होगी। फीस का भुगतान एसबीआई बैंक, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। वहीं इस परीक्षा का आयोजन 18 जून 2016 को जारी किया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, रिजनिंग, भाषा आदि से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

कैसे करें अप्लाई- इस परीक्षा के लिए रजिस्टर करने के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और परीक्षा से जुड़े रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और सभी जानकारी भरकर अपना नाम रजिस्टर कर दें।

First Published on February 23, 2017 11:19 am