UGC NET Jan Exam 2017: राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र आउट, यूं करना होगा डाउनलोड

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन आज यूजीसी नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने जनवरी में करवाई जाने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसके माध्यम से परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। सीबीएसई एक साल में दो बार इस परीक्षा का आयोजन करता है और इस बार परीक्षा का आयोजन दिसंबर की जगह जनवरी में किया जा रहा है। सीबीएसई ने 2016 में करवाई गई पहली परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने में देरी कर दी थी, जिसकी वजह से साल की दूसरी परीक्षा में देरी हो गई। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2016 यानि आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि एडमिट कार्ड 21 दिसंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे, लेकिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और उम्मीदवार www.cbsenet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 2016 की दूसरी परीक्षा 22 जनवरी 2017 को करवाई जाएगी। पहला सेशन 100 नंबर का होगा, जिसमें 60 में से 50 सवाल एक घंटा 15 मिनट में करने होंगे। दूसरे सेशन में 100 अंकों के 50 सवालों के जवाब देने होंगे और तीसरे सेशन में 150 अंकों के 75 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके हर सवाल का जवाब देना होगा।

इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है और अब वो इस परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा के वक्त प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी ले जाना जरुरी होगी। बता दें कि 23 नवंबर तक लोगों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे और 3 दिसंबर तक इस आवेदन में करेक्शन किया जा सकता था। इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाया जाता है। इस परीक्षा में तीन पेपर होंगे, जिसमें सिर्फ ओब्जेक्टिव टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार तीन सेशन होंगे। परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां इस परीक्षा के एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद मांगी गई सूचना भरकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

