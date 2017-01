CBSE UGC NET परीक्षार्थियों के लिए जरुरी खबर! इस दिन तक रिलीज हो सकती है आंसर की

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के 90 शहरों में यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था। अब ये लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा की आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी परीक्षा के प्रदर्शन का अंदाजा लगा सके। बताया जा रहा है कि जल्द ही सीबीएसई इस परीक्षा की आंसर की जारी कर देगा, जिससे आप जान सकते हैं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और कितने सवाल गलत हुए हैं। बता दें कि इस बार करीब 4500 लोगों ने योगा विषय की परीक्षा में भी भाग लिया था।

बता दें कि सीबीएसई ने इस परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी 2017 को करवाया था और यह परीक्षा 90 शहरों में 1421 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा पेपर-1, पेपर-2 और पेपर-3 तीन चरणों में करवाई गई थी और इस परीक्षा में 7.94 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। अगर परीक्षा के एनालिसिस की बात करें तो पहला पेपर-1 अन्य पेपर के मुकाबले आसान था और पेपर-1 में पूछे गए सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं थे। वहीं पेपर-2 में 50 सवाल पूछे गए थे, जो कि हर सवाल 2 नंबर का था और पेपर-3 में 75 सवाल पूछे गए थे, जो कि पहले पेपर के मुकाबले मुश्किल थे।

वहीं अगर पूरे पेपर की बात करें तो पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था और पेपर उम्मीदों के अनुसार ही बताया जा रहा है। प्रतिभागी जल्द ही अपने पेपर के प्रदर्शन का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जल्द ही सीबीएसई इस परीक्षा की आंसर की भी जारी कर देगा। हालांकि परीक्षा की तैयारी करवाने वाले संस्थानों ने इसकी आंसर की जारी कर दी है, जो कि आधिकारिक नहीं है। बता दें कि पहला सेशन 100 नंबर का था, जिसमें 60 में से 50 सवाल एक घंटा 15 मिनट में करने थे। दूसरे सेशन में 100 अंकों के 50 सवालों के जवाब देने थे और तीसरे सेशन में 150 अंकों के 75 सवाल पूछे गए थे, जिनके हर सवाल का जवाब देना था।

First Published on January 25, 2017 10:50 am