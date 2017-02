आधिकारिक सूचना! SSC सीएपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आएंगे कल

कर्मचारी चयन आयोग साल में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ कई विभागीय और मंत्रालयों की परीक्षाएं भी करवाता है। इसी क्रम में एसएससी ने पिछले साल कॉस्टेबल सीडी (सीएपीएफ) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा का आयोजन किया था। अब परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार काफी लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अब एसएससी ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा के रिजल्ट आने की तारीख के बारे में बता दिया है।एसएससी की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के नतीजे 3 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले बताया जा रहा था कि 30 जनवरी 2017 को नतीजे जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। यह नतीजे 3 तारीख तक टाल दिए गए हैं। बता दें कि आयोग ने करीब एक साल पहले मार्च में इस परीक्षा का आयोजन किया था और इस भर्ती में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। दरसअल इस भर्ती में 62 हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी वजह से काफी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था।

बता दें कि इन नतीजों के बाद यूडीसी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 का अंतिम परिणाम 28 फरवरी को या उसके बाद घोषित किया जाएगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 टायर II का रिजल्ट भी 28 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। अपना रिजल्ट देखने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। उसके बाद रिजल्ट वाले टैब पर क्लिक करें। नई विंडो खुलने पर सीएपीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद SSS Constable GD (CAPFs) Exam 2015 Final Results के दाहिनी तरफ “click here” के लिंक पर क्लिक करें। अपना रिजल्ट चेक करें।

First Published on February 2, 2017 11:23 am