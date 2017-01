SSC CHSL Tier 1 Exam 2017: एडमिट कार्ड रिलीज, 7 जनवरी से पहले करें डाउनलोड

स्टाफ सलेक्शन कमीशन हर साल कंबाइंड हायर सैकेंडरी लेवल की परीक्षा का आयोजन करता है और इसके माध्यम से कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती भी करता है। इसी क्रम में एसएससी इसी महीने इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस बार इस परीक्षा के माध्यम से एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती करेगा। अब आयोग ने परीक्षा के लिए सबसे जरुरी दस्तावेज एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं और परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

परीक्षा केंद्र पर जाते वक्त एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड ले जाना जरुरी है, क्योंकि इनके बिना परीक्षा भवन में बैठने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि एसएससी ने सीएचएसएल एलडीसी डीईओ के उत्तर रेलवे के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इस जोन के उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि सीएचएसएल 2016 परीक्षा का यह ”पेपर पेन एंड पेपर मोड’ से किया जाएगा और यह 100 नंबरों का होगा। पेपर का समय एक एक घंटे का होगा और परीक्षार्थियों को इस वक्त में ही सभी सवालों के जवाब देने होंगे।

इस पेपर में किसी भी मुद्दे पर 200 से 250 शब्दों का निंबध और 150 से 200 शब्दों का लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जा सकता है। इस पेपर में पास होने के लिए उम्मीदवार को 33 फीसदी अंक लाना जरुरी है। साथ ही उम्मीदवारों का प्रदर्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर देखा जाएगा। आप पेपर हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। यह परीक्षा एलडीसी डीईओ पदों पर भर्ती के लिए करवाई जा रही है और जनवरी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जबकि असफल होने वाले उम्मीदवार इस रेस से बाहर हो जाएंगे।

बता दें कि एसएससी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं का आयोजन भी करता है, इन परीक्षाओं में सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा भी शामिल है। एसएससी हर साल कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन कर नतीजे घोषित करता है और उन पदों पर नियुक्ति करता है। कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड- अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद इस परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद मांगी गई सूचना भरकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

First Published on January 4, 2017 11:22 am