SSC CGL TIER II Exam: नतीजे घोषित, करीब 35000 उम्मीदवारों ने लिया अगले चरण में प्रवेश

कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के टियर-2 एग्जाम के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके रिजल्ट देख सकते हैं। एसएससी ने परीक्षा के नतीजे कल (28 फरवरी) रात को वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जारी किए हैं। इससे पहले ही बता दिया गया था कि परीक्षा के नतीजे 28 फरवरी 2017 शाम को जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

हालांकि एसएससी ने टियर-1 परीक्षा के नतीजे घोषित करने में देरी कर दी थी। बता दें कि पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2016 तक किया गया था और परीक्षा का आयोजन 43 बैचों में 96 शहरों में किया गया था। इस परीक्षा के लिए 38.04 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से 14.99 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी।

बता दें कि एसएससी ने पिछले साल 30 नवंबर और 2 दिसंबर 2016 को इस परीक्षा का आयोजन किया था और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। वहीं देश के 13 परीक्षा केंद्रों में इसका रि-एग्जाम भी करवाया गया था जो कि 12 और 13 जनवरी को हुआ था। इस परीक्षा में निबंधात्मक सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में निंबध, पत्र आदि से जुड़े सवाल होंगे और यह पेपर 100 अंकों का होगा जो कि 1 घंटे में पूरा करना होगा। वहीं इस परीक्षा के पास टियर-4 का भी आयोजन किया जाएगा और उसमें डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, सीपीटी आदि लिया जाएगा।

इस परीक्षा में करीब 40 हजार उम्मीदवारों ने भाग लिया था और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। बताया जा रहा था कि इस बार पेपर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मुश्किल था और कई सेक्शन के सवाल भी कठिन थे। अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपना रिजल्ट या आंसर की देख लें।

एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वीरेन्द्र सहवाग ने गुरमेहर कौर से जुड़े सवालों को किया नजरअंदाज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 10:27 am