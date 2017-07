SSC CGL Exam 2017: परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का प्रवेश पत्र पर असर, देखें- कब तक आ सकते हैं एडमिट कार्ड

SSC CGL Admit Card 2017: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के कार्यक्रम में बदलाव किया है। आयोग ने 1 अगस्त से होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है। आयोग की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग सीजीए परीक्षा का आयोजन 1 अगस्त के स्थान पर 5 अगस्त से शुरू की जाएगी। नोटिफिकेशन में ये जानकारी भी दी गई है कि 7, 13, 14, 15 अगस्त को परीक्षा नहीं करवाई जाएंगी। पहले कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आयोजित होनी थी। नए टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा 5 से 24 अगस्त के बीच करवाई जाएगी, इससे पहले यह परीक्षा 20 अगस्त तक होनी थी। गौरतलब है कि सीजीएल 2017 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 मई को शुरू होकर 16 जून तक चली थी।

एसएसएसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए 30 लाख 26 हजार 598 ऑनलाइन आवेदन मिले थे। अभी तक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अभी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि एसएससी सीजीएल चार चरणों में होती है। इन चरणों में पहले दो परीक्षाएं ली जाती हैं फिर एक साक्षात्कार और वेरिफिकेशन होता है। पहले चरण को पार कर लेने वाले उम्मीदवार ही आगे के लिए योग्य माने जाते हैं। परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्‍थ कार्यालयों और सीएजी एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह ‘ग’ और ‘ख’ के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है। आयोग नीतियां तैयार करने, के लिए उत्तरदायी है जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्‍य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्‍यवस्थित रूप से चलाया जा सके। अपना ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें।

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

-उसके बाद परीक्षा के प्रवेश पत्र से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

– उसके बाद आपसे परीक्षा रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाएगी।

First Published on July 22, 2017 11:19 am