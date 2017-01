RRB NTPC Stage 2 Exam: ऑफिशियल आंसर की रिलीज, ऐसे करें डाउनलोड और देखें कई अन्य अपडेट

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर एनटीपीसी एग्जाम की मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। पहले चरण के रिजल्ट में देरी करने के बाद बोर्ड ने दूसरे चरण की आंसर की बहुत जल्द जारी कर दी है। बोर्ड ने आंसर की रिलीज करने के साथ साथ आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिस उम्मीदवार को आंसर की के किसी जवाब से दिक्कत है तो वो इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार उम्मीदवारों की ओर से भेजी गई आपत्ति को अच्छे से जांचने के बाद ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया है तो आप भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

गौरतलब है कि इस परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 19 जनवरी के बीच तीन दिन तक करवाया गया था और परीक्षा में अधिक उम्मीदवार होने की वजह से यह परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित करवाई गई। तीन शिफ्ट में होने वाली इस परीक्षा में पहली शिफ्ट साढ़े सात बजे से, दूसरी शिफ्ट 11 बजे से और तीसरी शिफ्ट साढ़े 2 बजे से शुरू हुई थी। परीक्षा में करीब 2 लाख 53 हजार उम्मीदवारों ने भाग लिया था और इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रिजनिंग आदि से जुड़े सवाल पूछे गए थे। उम्मीदवारों का फाइनल चयन दूसरी स्टेज की परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। साथ ही कई पदों के लिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें RRB NTPC Stage 2 Exam आंसर की- अपनी आंसर की डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrbbpl.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आंसर की डाउनलोड कर लें।

First Published on January 24, 2017 11:31 am