Periyar University Nov Exam 2016: यूजी और पीजी परीक्षाओं के नतीजे घोषित, ऐसे करें चैक

दक्षिण भारत की प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक पेरियार विश्वविद्यालय ने अपनी कई परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं, जिनका परीक्षार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट onlinetn.com/pureresults.aspx पर परीक्षा का रिजल्ट अपलोड किए हैं और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह लिंक उपलब्ध नहीं है। यह नतीजे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम के हैं, जो कि नंवबर में आयोजित किए गए थे।

अपने नतीजे देखने के लिए उम्मीदवार के पास हॉल टिकट नंबर या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इनके बिना परीक्षा रिजल्ट नहीं देख जा सकते। वहीं परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से वेबसाइट पर ज्यादा लोड रहेगा और नतीजे देखने में ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे जबकि असफल होने वाले उम्मीदवारों को रि-एग्जाम में भाग लेना होगा और दूसरी बार में प्रयास करके परीक्षा पास करने की कोशिश करना होगी। पेरियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडू के सलेम में है और इससे 65 पीजी डिपार्टमेंट और रिसर्च विभाग के साथ 45 कॉलेज संबंधित है। इस विश्वविद्यालय से करीब 1 लाख 35 हजार विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं।

कैसे देखें रिजल्ट- अपना रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट onlinetn.com/pureresults.aspx पर जाएं और उसके बाद मांगी गई सूचना भरें। सूचना भरने के बाद सभी जानकारी भरकर सब्मिट कर दें। ऐसा करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लें। पेरियार यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षाओं के नतीजे ज्यादा समय लगाए बिना ही जारी कर देता है। हाल ही में विश्वविद्यालय ने विभिन्न ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्रैल में करवाई गई परीक्षा के रिजल्ट जून में घोषित कर दिए थे

First Published on January 2, 2017 11:30 am