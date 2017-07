नेट योग्यता हासिल करने वालों की संख्या में होगा इजाफा : यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में योग्यता हासिल करने के मानदंडों में बदलाव किया है। आयोग के मुताबिक, इन बदलावों की वजह से भविष्य में नेट योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। देश के सभी डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने और शोध करने के लिए इस परीक्षा में योग्यता हासिल करना अनिवार्य होता है।

कुछ दिन पहले कुछ समाचार पत्रों में खबर आई थी कि यूजीसी नेट में योग्यता हासिल करने के मानदंडों में बदलाव की वजह से आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या 15 फीसद से घटा कर 6 फीसद की जाएगी। इस मामले पर यूजीसी ने शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा कि अब तक यूजीसी-नेट परीक्षा देने वाले हर विषय और हर श्रेणी के शीर्ष 15 फीसद उन उम्मीदवारों को योग्य माना जाता था, जिन्होंने पेपर-1, पेपर-2 और पेपर-3 में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल किए हों।

केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मानदंडों और प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए मानदंडों के मुताबिक, अब यूजीसी-नेट परीक्षा देने वाले शीर्ष 6 फीसद उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया जाएगा। यूजीसी के अनुसार पिछली चार परीक्षाओं के औसत को देखें तो 4.46 फीसद उम्मीदवार ही योग्य घोषित किए गए थे। इस हिसाब से भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में योग्य उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

5 नवंबर को होगी परीक्षा

यूजीसी-नेट परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) करता है। अगली परीक्षा 5 नवंबर को निर्धारित है जिसके लिए 1 से 30 अगस्त तक आॅनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार 31 अगस्त तक आॅनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। हर साल जून-जुलाई में होने वाली यह परीक्षा इस साल जून-जुलाई में आयोजित नहीं की गई। इसको लेकर छात्रों में काफी रोष था और उन्होंने यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियां 24 जुलाई को सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन्हें हासिल हुई कामयाबी

परीक्षा योग्य उम्मीदवार

जून 2015 4.83%

दिसंबर 2015 4.96%

जुलाई 2016 4.08%

जनवरी 2016 3.99%

औसत 4.46%

’पहले आई खबरों के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या घटने की आशंका जताई गई थी

’ पिछली चार परीक्षाओं में औसतन 4.46 फीसद उम्मीदवारों ने हासिल की योग्यता

First Published on July 15, 2017 12:38 am