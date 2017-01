जम्मू कश्मीर बोर्ड ने जारी की दसवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है और परीक्षा की डेटशीट भी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 2017-17 सत्र की परीक्षा की डेटशीट जारी की है। दसवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी काफी दिनों से इस परीक्षा की आंसर की का इंतजार कर रहे थे। परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि बोर्ड ने दसवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 14 मार्च से करवाने का फैसला किया है। पहली परीक्षा 14 मार्च को अंग्रेजी विषय की होगी और 17 मार्च को गणित, म्यूजिक, कला की परीक्षा होगी। बता दें कि बोर्ड से 10609 स्कूल एफिलेटेड है और इसमें करीब 22 हजार से अधिक शिक्षक काम करते हैं।

उसके बाद 19 मार्च को विज्ञान ( फिजिक्स, कैमेस्ट्री, लाइफ साइंस), होम साइंस की परीक्षा होगी और तीन दिन की छुट्टी के बाद 23 मार्च को सोशल स्टडीज की परीक्षा होगी। वहीं आखिरी परीक्षा 25 मार्च को आयोजित की जाएगी और इस दिन हिंदी, ऊर्दू की परीक्षा होगी। इस परीक्षा की डेटशीट जारी करने से पहले जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू के विंटर जोन की 12वीं कक्षा के पार्ट-2 वार्षिक परीक्षा के नतीजे जारी किए थे। बता दें कि जम्मू बोर्ड जोन और मौसम के अनुसार परीक्षाएं करवाता है और उनके अनुसार ही उनके नतीजे जारी किए जाते हैं। उससे पहले बोर्ड ने 12 जनवरी 2017 को कक्षा 10 के नतीजे जारी किए थे। इस परीक्षा में 30 हजार 70 छात्र और 28223 छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें से 84.61 फीसदी छात्र पास हुए थे और 81.45 छात्राएं परीक्षा में सफल हुई थी।

कैसे डाउनलोड करें डेटशीट- परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद वेबसाइट पर इस डेटसीट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद इस डेटशीट वाले लिंक पर क्लिक करें और डेटशीट डाउनलोड कर लें। उसके बाद डेटशीट के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर दें।

First Published on January 23, 2017 11:41 am