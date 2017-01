ICSE परीक्षा का टाइम टेबल जारी: 10 मार्च से शुरू होंगी ICSE की परीक्षाएं, जानिए पूरा टाइम टेबल और परीक्षा का समय

इंडियन स्‍कूल सर्टिफिेकेट्स एग्‍जामिनेशंस (सीआईएससीई) ने 10वीं कक्षा (आईसीएसई) के टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल को बदलाव के बाद जारी किया गया है। आईसीएसई परीक्षाएं 10 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होंगी और 21 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं का समय सुबह नौ से 11 बजे तक होगा। वहीं 12वीं (आईएसई) की परीक्षाएं एक मार्च को पहली परीक्षा देंगे और 26 अप्रैल को उनका आखिरी पेपर होगा। 12वीं के छात्रों के प्रैक्टिकल 30 जनवरी से शुरू होंगे और 8 फरवरी को समाप्‍त होंगे। 12वीं के छात्रों का पहला पेपर फिजिक्‍स का होगा। इस साल कुल 2,50,571 छात्र परीक्षाओं के लिए रजिस्‍टर हुए हैं। इनमें से 1,76,327 10वीं और 74,544 12वीं की परीक्षाओं के लिए हैं।

इंडियन स्‍कूल सर्टिफिेकेट्स एग्‍जामिनेशंस ने इससे पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी किया था। लेकिन विधानसभा चुनावों की तारीखों के एलान के बाद इसमें बदलाव किया गया है। पेपर सॉल्‍व करने के दो घंटे के अलावा पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्‍त समय दिया जाएगा। संस्‍थान की साइट cisce.org पर विस्‍तार से टाइम टेबल देखा जा सकता है। इस साल परीक्षाएं पिछले साल की तुलना में कुछ देरी से शुरू हो रही हैं। पिछले साल 29 फरवरी को परीक्षाएं शुरू हुई थी।

ICSE exam 2017 time table:

March 10 — Friday — English Language – ENGLISH Paper 1

March 15 — Wednesday — Literature in English – ENGLISH Paper 2

March 17 — Friday — History & Civics – H.C.G. – Paper 1

March 18 — Saturday — Art Paper 1 (Still Life)

March 20 — Monday — Geography – H.C.G. – Paper 2

March 23 — Thursday — Second Languages: Ao-Naga, Assamese, Bengali, Dzongkha, Garo, Gujarati, Kannada, Khasi, Lepcha, Mizo, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Tangkhul, Telugu, Urdu

Modern Foreign Languages: Arabic, Bahasa Indonesia, Chinese, French, German, Modern Armenian, Spanish, Thai, Tibetan, Japanese

March 25 — Saturday — Art Paper 2 (Nature Drawing/ Painting)

March 27 — Monday — Physics – SCIENCE Paper 1

March 29 — Wednesday — (Group II Elective) Sanskrit / French

March 30 — Thursday — Hindi

April 1 — Saturday — Art Paper 3 (Original Composition)

April 3 — Monday — Chemistry – SCIENCE Paper 2

April 5 — Wednesday — Biology – SCIENCE Paper 3

April 7 — Friday — (Group III-Elective)

Carnatic Music, Commercial Applications, Computer Applications, Cookery, Drama, Economic Applications, Environmental Applications, Fashion Designing, French, Hindustani Music, Home Science, Indian Dance, Physical Education, Western Music, Yoga, Technical Drawing Applications

April 8 — Saturday — Art Paper 4 (Applied Art)

April 12 — Wednesday — Economics (Group II Elective)

April 17 — Monday — Mathematics

April 19 — Wednesday — Commercial Studies (Group II Elective)

April 21 — Friday — Environmental Science (Group II Elective)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 8:39 pm