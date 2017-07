CPT June Result 2017: ICAI वेबसाइट पर जून परीक्षा के रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट, ऐसे देखें अपना परिणाम

ICAI CPT June Result 2017: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए चयन प्रक्रिया की पहली परीक्षा का आयोजन किया था और अब परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आईसीएआई अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म करते हुए 18 जुलाई (आज) को परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देगा। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें आईपीसीसी और सीए फाइनल परीक्षा शामिल है। परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.icaiexam.icai.org पर परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि संस्थान सीपीटी के सिर्फ नतीजे जारी करेगा और इस परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। सीपीटी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सभी विषयों में पास होने के साथ ही 50 फीसदी से अधिक अंक लाना आवश्यक होता है।

आईसीएआई साल में दो बार इस परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें जून और दिसंबर परीक्षा शामिल है। जून परीक्षा के रिजल्ट जुलाई में जारी किए जाते हैं, जबकि दिसंबर परीक्षा के रिजल्ट जनवरी में जारी किए जाते हैं। इस साल इस परीक्षा में 93,262 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिनका आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवार दिसंबर वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं। सीए संस्थान हर बार पहले अपना कार्यक्रम तय कर देता है और उसी के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाता है और नतीजे जारी किए जाते हैं। इस बार 18 जून को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। सीपीटी परीक्षा के साथ साथ आईसीएआई सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे भी जारी करने जा रहा है, जिसका आयोजन मई में करवाया गया था और इस परीक्षा में 132007 उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

कैसे देखें रिजल्ट-

-अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

– उसके बाद परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

– लिंक खुलने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर इंसर्ट कर दें।

– उसके बाद अपने नंबर देखकर अपने रिजल्ट का पता कर लें।

First Published on July 18, 2017 11:15 am