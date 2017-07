CA Final Result 2017: आने वाले हैं ICAI रिजल्ट, वेबसाइट के साथ इन तरीकों से देखें नतीजे

ICAI CA Final May Result 2017: सीए बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आज कई परीक्षाओं के नतीजे जारी करने जा रहा है, जिसमें सीए फाइनल के रिजल्ट भी शामिल है। सीए संस्थान 18 जुलाई यानि आज सीए फाइनल मई परीक्षा के नतीजे जारी कर देगा। बताया जा रहा है कि यह नतीजे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और उम्मीदवार दोपहर 2 बजे बाद परीक्षा के रिजल्ट देख सकेंगे। संस्थान आज सीए फाइनल के सभी विषयों के रिजल्ट जारी करेगा। बता दें कि सीए फाइनल का रिजल्ट का पास प्रतिशत बहुत कम जाता है और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा में 10फीसदी से कम उम्मीदवार पास हो सकेंगे।

बता दें कि संस्थान हर साल में दो बार इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। संस्थान सीए फाइनल ही नहीं बल्कि अन्य सभी परीक्षाओं का आयोजन साल में दो बार करता है। आज संस्थान मई परीक्षा के नतीजे घोषित करने जा रहा है, जिसमें 132007 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। संस्थान सभी परीक्षार्थियों के नतीजे जारी करने के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा, जिसमें 55 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले 50 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। संस्थान सिर्फ फाइनल परीक्षा के लिए ही मेरिट लिस्ट जारी करता है। गौरतलब है कि सीए संस्थान सीए बनने के लिए तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें पहली सीढ़ी सीपीटी और उसके बाद आईपीसीसी और उसके बाद सीए फाइनल है।

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के रिजल्ट देखने के साथ साथ रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ईमेल के माध्यम से रिजल्ट भेज दिए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद Email Registration and Verify your Email ID पर क्लिक करें और तय प्रक्रिया के अनुसार अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर दें, जिससे रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको रिजल्ट मेल कर दिया जाएगा।

First Published on July 18, 2017 10:24 am