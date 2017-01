IBPS CWE RRB V Exam 2016: ऑफिसर स्केल परीक्षा के इंटरव्यू कॉल लेटर जारी, जल्दी करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन सीडब्ल्यूई आरआरबी-V की परीक्षा पास कर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल उम्मीदवार लंबे समय से इंटरव्यू के कॉल लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से ऑफिसर स्केल I, II और III पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। अब संस्थान ने इंटरव्यू के लिए सबसे जरुरी दस्तावेज कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। इन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर इस इंटरव्यू के कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें पहले आईबीपीएस ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों ने मेंस परीक्षा में भाग लिया और मेंस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे।

बता दें कि 11 दिसंबर को ऑफिसर पद (स्केल I, II और III) के लिए उम्मीदवारों की भर्ती को लेकर मेन्स परीक्षा आयोजित हुई थी। इसका रिजल्ट 21 दिसंबर को जारी किया गया था। मेन्स में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बुलाया गया है। आईबीपीएस की इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ऑफिसर स्केल के तीन स्केल के पदों पर लोगों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि आईबीपीएस एक ऐसी बैंक परीक्षा है, जो कि बैंक में नौकरी करने की चाह रखने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है और लोग लंबे समय तक इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। बताया जाता है कि हर साल इस परीक्षा में लगभग दस लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस अपनी किस्मत आजमाते हैं। साल 2011 में आईबीपीएस ने अधिकारियों और क्लर्क के चयन के लिए कॉमन रिटन एग्जाम की घोषणा की थी और अब यह परीक्षा 19 पब्लिक सेक्टर और रिजनल रुरल बैंक के लिए आवश्यक कर दी गई है। बता दें कि आईबीपीएस की यात्रा साल 1975 से शुरू हुई थी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड- अना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट ibps.in पर जाएं और होमपेज पर फ्लैश हो रहे लिंक ‘Click here to download interview call letter for CWE RRB V Officer Scale I, II and III’ पर क्लिक करें। उसके बाद नई विंडो खुलने पर फिर से ‘Click here to download interview call letter for CWE RRB V Officer Scale I, II and III’ पर क्लिक करें। विंडो खुलने पर मांगी गई जानकारी भरकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लें।

First Published on January 9, 2017 11:31 am