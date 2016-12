IBPS CWE RRB V Office Assistant Mains Exam: कुछ ही देर में अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे अभ्यर्थी

इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए करवाई गई सीडब्ल्यूई मेंस 2016 परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल संस्थान आज परीक्षा के नतीजे घोषित करने जा रहा है। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया है तो आप आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक आज (26-12-2016) को मुख्य परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

बता दें कि आईबीपीएस ने 18 दिसंबर को देश के कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया था। इस भर्ती की सभी प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट पद पर नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले आईबीपीएस ने नवंबर में आरआरबी प्री परीक्षा 2016 का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों ने मेंस परीक्षा में भाग लिया और अब मेंस परीक्षा के परीक्षार्थी इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि आईबीपीएस की यात्रा साल 1975 से शुरू हुई थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2011-12 में 14 मिलियन यानि एक करोड़ 40 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी। आईबीपीएस की ओर से अलग अलग कैडर के लिए 6 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें पीओ, कलर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और आरआरबी परीक्षा शामिल है। वहीं परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। बता दें कि साल 2011 में आईबीपीएस ने अधिकारियों और क्लर्क के चयन के लिए कॉमन रिटन एग्जाम की घोषणा की थी और अब यह परीक्षा 19 पब्लिक सेक्टर और रिजनल रुरल बैंक के लिए आवश्यक कर दी गई है।

कैसे देखें रिजल्ट- परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस परीक्षा की कैटेगरी से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद इस परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सूचना भरकर अपना रिजल्ट चैक कर लें।

First Published on December 26, 2016 10:42 am